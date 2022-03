Pudzianowski zmienił zdanie i zabrał głos ws. wojny. "Nie pouczajcie mnie"

Środowisko MMA postanowiło się zaangażować w trakcie wojny w Ukrainie. Delegacja KSW z Maciejem Kawulskim oraz Mamedem Chalidowem na czele wybrała się na granicę do Dorohuska, aby dostarczyć uchodźcom produkty pierwszej potrzeby. Głos na temat wojny zabrał także Adam Soldajew podczas gali KSW 67. - Żadna wojna nie jest dobra. Niech pokój zwycięży - mówił. Wcześniej Polak efektownie znokautował Niemca Pascala Hintzena.

Mariusz Pudzianowski z konkretną deklaracją ws. wojny. "Będę bronił kraju"

Mariusz Pudzianowski początkowo nie chciał publicznie zabierać głosu w sprawie wojny w Ukrainie, ale w końcu zmienił zdanie. "Pudzian" odpowiedział internautom, którzy domagali się jego stanowiska. - Nie pouczajcie mnie, bo prędzej ja bym stanął na pierwszej linii, niż Wy. Pójdę na pierwszą linię i będę bronił kraju. Wasze walizki prędzej już są spakowane i stoją w korytarzu. Jak nadarzy się okazja, to zwiniesz majdan i pójdziesz w cholerę. Podoba mi się podejście braci Kliczko, ja mam podobnie. Oni walczyli w ringu o swój kraj, za swoją flagą - powiedział.

- Najbardziej mnie denerwują pseudobohaterowie. Panowie w garniturkach chodzą i wielce się mądrzą, co by nie zrobili. W dupie byli, gówno mogą. Poza tym czczym gadaniem i tak już walizki mają spakowane. Niech niektórzy nie mówią mi, co mam robić, bo ja wiem, co robić. Moją ojczyzną jest Polska, tu byłem wychowany i tu zostanę - dodał Pudzianowski. Reakcja zawodnika KSW spotkała się z wieloma pozytywnymi reakcjami ze strony fanów. "Szanuje cię strasznie, nie zmieniaj się panie Mariuszu" - czytamy.

Z kim Mariusz Pudzianowski zmierzy się w KSW? Niewykluczone, że obejrzymy hitowe starcie pomiędzy "Pudzianem" a Mamedem Chalidowem. - Mariusz publicznie zgodził się na taki pojedynek. Uważam, że dla niego to jest dobry moment kariery na stoczenie takiego pojedynku. To byłoby ciekawe starcie - komentował Maciej Kawulski, szef federacji w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.