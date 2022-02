Znamy kartę walk gali Fame MMA 13. Hitowa walka byłego zawodnika UFC i KSW

Najbliższa gala Fame MMA odbędzie się 26 marca w Gliwicach. W walce wieczoru Sergiusz "The Nitrozyniak" Górski zawalczy z Pawłem "The Unboxallem" Smektalskim. Najciekawiej - ze sportowego punktu widzenia - zapowiada się co-main event, gdzie Paweł "Popek" Mikołajuw zawalczy z Normanem "Storminem" Parke'em, byłym zawodnikiem KSW i UFC. Irlandczyk przegrał w 2020 roku z Mateuszem Gamrotem na gali KSW 53. Od tej pory walczy tylko na galach freakowych. Może pochwalić się wygraną nad "Don Kasjo" na zasadach bokserskich. Później jednak przegrał na punkty z Borysem Mańkowskim. Z kolei "Popek" ostatni raz był widziany w klatce dwa lata temu, gdy pokonał debiutanta - Damiana "Stiflera" Zduńczyka. Wcześniej kontrowersyjny raper przegrał z Tomaszem Oświecińskim i Erko Junem. Co jeszcze nas czeka na gali nr 13?

Nie powinno zabraknąć emocji w starciu Amadeusza "Ferrariego" Roślika z Adrianem "Polakiem" Polańskim, którzy mają zamiar zakończyć trylogię. Na gali FAME MMA 7 "Ferrari" został zdyskwalifikowany za potężne kopnięcie w szczękę leżącego na macie "Polaka". Tym samym przegrał drugą walkę z "Polakiem", bo półtora roku wcześniej na gali Fame MMA 4 Polański wygrał z "Ferrarim" niejednogłośną decyzją sędziów. Podczas niedzielnej konferencji prasowej doszło do ostrej awantury pomiędzy dwoma zawodnikami.

FAME MMA 13. Karta walk:

Sergiusz "Nitro" Górski vs Paweł "Unboxall" Smektalski

Popek vs Norman Parke

Amadeusz Ferrari vs Adrian Polak

Marta "LinkiMaster" Linkiewicz vs Karolina "Way of blonde" Brzuszczyńska

Pasut vs Jakub "Japczan" Piotrowicz

Rafał "Takefun" Górniak vs Mariusz Hejter Słoński

Piotr "Szeli" Szeliga vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi

Paweł "Ponczek" Sikora vs Dawid Malczyński

Patryk "Patrykos" Domke vs Kuba Post

Skąd się wziął sukces FAME MMA?

Marta Linkiewicz zyskała gigantyczną popularność, kiedy w sieci pochwaliła się, że uprawiała seks z trzema raperami z Rae Sremmurd. Esmeralda Godlewska także chciała trafić na plotkarskie portale – najpierw występując w programie "Ex na plaży", później eksponując biust na Instagramie, a potem śpiewając z siostrą kuriozalną wersję świątecznej kolędy. Mało? Patostreamer Daniel "Magical" Zwierzyński zyskał obserwujących dzięki pijackim transmisjom na Youtube, w czasie których wyzywał i bił matkę i jej konkubenta, i w pijackim szale dewastował mieszkanie. A niedługo potem został skazany za popieranie nożownika, który zamordował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Co łączy wszystkie te postacie? Że walczyły - bądź wciąż walczą - na galach Fame MMA. A określenie patocelebryci pasuje do nich idealnie. Więcej o tym zjawisku przeczytacie TU.