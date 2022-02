Potężna awantura na konferencji FAME MMA. "Złapał mnie i obaj spadliśmy ze sceny"

- Nie zrobiłem tego specjalnie, to było w ferworze walki - tłumaczył we wrześniu 2022 r. Amadeusz "Ferrari" Roślik, który na gali Fame MMA 7 został zdyskwalifikowany za potężne kopnięcie w szczękę leżącego na macie Adriana "Polaka" Polańskiego. To kopnięcie wtedy w ogóle nie było potrzebne, bo "Ferrari" już powalił na matę "Polaka" prawym sierpowym. Ale gdy ten upadał, trafił go jeszcze nogą w szczękę. I właśnie za to został zdyskwalifikowany. Przegrał drugą walkę z "Polakiem", bo półtora roku wcześniej na gali Fame MMA 4 Polański wygrał z "Ferrarim" niejednogłośną decyzją sędziów.

Między zawodnikami od dawna jest wiele złej krwi. "Ta walka na pewno nie skończy się na punkty. No to limit. Jedna runda, do upadłego. Dwóch wchodzi, jednego wynoszą" - pisze federacja Fame MMA, która przypomina, że na najbliższej gali odbędzie się od dawna wyczekiwany trzeci pojedynek "Ferrariego" z "Polakiem". I chwali się, że to będzie pojedynek na nowych zasadach - właśnie bez rund i bez limitu czasowego.

W niedzielę odbyła się konferencja prasowa federacji FAME, na której doszło do awantury między Polakiem i "Ferrarim", którzy zaczęli się wyzywać. W pewnym momencie na Polaka z zaskoczenia rzucił się... ojciec "Ferrariego". Wydaje się jednak, że ochrona w porę zainterweniowała.

- Złapał mnie i obaj spadliśmy ze sceny. Ale ja nie chciałem się bić. Nie dotknąłem go nawet, więc jak będzie miał jakieś siniaki, to nie byłem to ja - tłumaczył Polak.

Fame MMA 13. Walka wieczoru

Najbliższa gala Fame MMA odbędzie się 26 marca w Gliwicach. W walce wieczoru Sergiusz "The Nitrozyniak" Górski zmierzy się z Pawłem "The Unboxallem" Smektalskim. Równie ciekawie zapowiada się co-main event, gdzie Paweł "Popek" Mikołajuw zawalczy z Normanem "Storminem" Parke'em. Pełną kartę walk mamy poznać już 20 lutego.

Najpierw masa, potem rzeźba - pół żartem można powiedzieć, że tak wyglądał plan Fame MMA na podbój świata sportów walki. I wygląda na to, że się powiódł, bo choć z początku środowisko krytykowało walki tzw. patocelebrytów, to dziś coraz bardziej znani zawodnicy MMA pukają do drzwi czołowej "freakowej" federacji na świecie. Więcej przeczytacie TUTAJ.