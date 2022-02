Tak się kończy zaczepianie Jasia Kapeli. Kamera wszystko nagrała [WIDEO]

- Co zawiodło? Moja głowa. Przepraszam - rzucił zaraz po walce do kamery Ziemowit Kossakowski. - Myślałem, że to potrwa trochę dłużej - uśmiechał się Jaś Kapela, który nie był faworytem, ale już w pierwszej rundzie rozbił Kossakowskiego w parterze i wygrał walkę na sobotniej gali Prime MMA.

Kapela to lewicowy aktywista, który ma na swoim koncie kilka książek oraz tomików poezji. Dużą popularność zyskał dzięki udziałowi w programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym. Z kolei Kossakowski, który jest od Kapeli dziesięć lat młodszy, to prawicowy dziennikarz "Życia Stolicy", w przeszłości związany z TVP Info. Ich sobotnia walka od początku zapowiadana była jako pierwsza polityczna walka MMA w Polsce.

- 30 sekund, nokaut prawą ręką - odgrażał się w ostatnich dniach Kossakowski. Ale na przechwałkach się skończyło, bo taki scenariusz w ogóle się nie sprawdził.

- Ależ awantura. Bomba za bombą. Kto by się spodziewał - mówili komentatorzy. To był sam początek walki, pierwsza runda. Kapela i Kossakowski wyprowadzali ciosy, a ten drugi nawet sprowadził rywala do parteru. Tam próbował tzw. gilotyny, ale Kapela wyszedł z ucisku i po chwili sam obalił Kossakowskiego. W parterze zasypał go gradem ciosów i wygrał walkę.

Kapela wychodził z oktagonu zwycięski, a Kossakowski pokonany i wycieńczony. Nie o własnych siłach, a w towarzystwie medyków, którzy wynieśli go na wózku, co zostało nagrane przez kamerę "Super Expressu".

Kossakowski miał zawalczyć z "Kamerzystą"

Kossakowski na sobotniej gali miał stoczyć dwie walki. - Ja byłem gotowy, ale jego [Kossakowskiego] odwieźli do szpitala - powiedział Łukasz "Kamerzysta" Wawrzyniak, który w walce wieczoru potrzebował 11 sekund, by pokonać Łukasza "Lorda Kruszwila" Kruszela. Po tej walce miał jeszcze zmierzyć się na gołe pięści z Kossakowskim, który odgrażał się, że pokona Kapelę i "Kamerzystę". I zostanie pierwszym mistrzem Prime MMA, który w rekordzie ma dwie wygrane walki.

