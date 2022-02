Padał, wstawał. Co za gość. "Don Kasjo" zawalczył na gali własnej federacji

- To są naprawdę małe rękawice. Te ciosy ważą - zwracali uwagę komentatorzy. I to było widać, że ważyły. I Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który jest współwaścielem i twarzą Prime MMA i Mateusz "Muran" Murański, który bardziej niż sportowcem jest celebrytą, walczyli odważnie i parli do przodu. Wymieniali mnóstwo ciosów w rękawicach o rozmiarze osiem. Słowem: małych. A na pewno dużo mniejszych niż te, w których "Don Kasjo" w maju, jeszcze w federacji Fame MMA, pokonywał Normane'a Parke'a.

Prime MMA. Co za początek. Krew lała się strumieniami. "Ależ tam musi dudnić"

- Nie wiem, trudno powiedzieć - odpowiedział Tomasz Majewski, którego współkomentujący Paweł "Trybson" Trybała zapytał o to, kto wygrał pierwszą rundę. W drugiej już wątpliwości nie było. - On już pływa - mówili o Murańskim, który w pewnym momencie opadł z sił, ale dotrwał do końca rundy. Nawet odpowiadał ciosami na serie, które przyjmował na głowę od "Don Kasjo".

"Nie zabrakło mi serca, bo nigdy mi go nie brakuje"

- Charakteru mu odmówić nie można, to na pewno - zachwalali "Murana", który w trzeciej rundzie dwa razy był liczony i dwa razy wstawał. Podobnie w czwartej, kiedy "Don Kasjo" znowu wyprowadził serie ciosów i znowu powalił "Murana". I znowu go nie znokautował.

"Don Kasjo" wygrał na punkty po przewalczeniu czterech rund, bo na tyle była zaplanowana ta walka. I tyle wytrwał Murański. - Zabrakło mi kondycji, zabrakło mi pracy na nogach, ale nie zabrakło mi serca, bo nigdy mi go nie brakuje - mówił Murański po walce, którą komentatorzy określili trafnie, że to był twardy pojedynek, który dobrze się oglądało. Daleki poziomem od walk celebrytów, których na pierwszej w historii gali Prime MMA akurat nie brakowało.

Prime MMA. Wyniki gali: