Szok! Kapela nokautuje Kossakowskiego. "Ależ awantura. Bomba za bombą"

Jaś Kapela w sobotę - podczas premierowej gali nowej federacji Prime MMA - na trybunach łódzkiej Atlas Areny nie miał chyba wielu zwolenników. A na pewno nie tyle, ile jego rywal. Na blisko trzy godziny przed walką Kapela został wygwizdany podczas oficjalnej prezentacji. Różnicę było słychać wyraźnie, bo jego rywal Ziemowit Piast Kossakowski - zapowiedziany zaraz po nim - dostał od publiczności brawa.

Kapela ma 38 lat i jest lewicowym aktywistą, który ma na swoim koncie kilka książek oraz tomików poezji. Dużą popularność zyskał dzięki udziałowi w programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym. I teraz chce ją spieniężyć. O jego debiucie w MMA pisano już w zeszłym roku. Z kolei Ziemowit Kossakowski, który jest od Kapeli dziesięć lat młodszy, to prawicowy dziennikarz "Życia Stolicy", w przeszłości związany z TVP Info.

"30 sekund, nokaut prawą ręką"

Ich sobotnia walka od dłuższego czasu zapowiadana była jako pierwsza w Polsce polityczna walka w oktagonie. - 30 sekund, nokaut prawą ręką - odgrażał się w ostatnich tygodniach Kossakowski. Taki scenariusz w ogóle się jednak nie sprawdził.

- Ależ awantura. Bomba za bombą. Kto by się spodziewał - mówili komentatorzy. To był sam początek walki, pierwsza runda. Kapela i Kossakowski wyprowadzali ciosy, a ten drugi nawet sprowadził rywala do parteru. Tam próbował tzw. gilotyny, ale Kapela wyszedł z ucisku i po chwili sam obalił Kossakowskiego. W parterze zasypał go gradem ciosów i wygrał walkę. - Nie wierzę w to, nie wierzę! Przepraszam państwa, ale nie wierzę - powtarzał komentator Prime MMA, który podobnie jak bukmacherzy, faworyta widział w Kossakowskim.

Fame MMA, czyli już nie tylko amator

Zaczęło się kilka lat temu. Marta Linkiewicz zyskała gigantyczną popularność, kiedy w sieci pochwaliła się, że uprawiała seks z trzema raperami z Rae Sremmurd. Esmeralda Godlewska także chciała trafić na plotkarskie portale - najpierw występując w programie "Ex na plaży", później eksponując biust na Instagramie, a potem śpiewając z siostrą kuriozalną wersję świątecznej kolędy. Patostreamer Daniel "Magical" Zwierzyński zyskał obserwujących dzięki pijackim transmisjom na YouTube, w czasie których wyzywał i bił matkę i jej konkubenta, i w pijackim szale dewastował mieszkanie. A niedługo potem został skazany za popieranie nożownika, który zamordował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Co łączy te wszystkie postacie? Że walczyły - bądź wciąż walczą - na freakowych galach MMA. A określenie patocelebryci pasuje do nich idealnie. Ale ci patocelebryci - co pokazuje przykład Linkiewicz - powoli zmienią się w celebrytów, którzy wciąż są amatorami, ale mocno aspirują, by zostać półprofesjonalnymi sportowcami. Trenują sporty walki, zmieniają swój styl życia i z gali na galę robią progres sportowy. O nowym zjawisku w sportach walki pisze Antoni Partum na Sport.pl >>