"Dwóch wchodzi, jednego wynoszą". Takiej walki w Fame MMA jeszcze nie było. "Easy"

- Nie zrobiłem tego specjalnie, to było w ferworze walki - tłumaczył we wrześniu 2022 r. Amadeusz "Ferrari" Roślik, który na gali Fame MMA 7 został zdyskwalifikowany za potężne kopnięcie w szczękę leżącego na macie Adriana "Polaka" Polańskiego.

To kopnięcie wtedy w ogóle nie było potrzebne, bo "Ferrari" już powalił na matę "Polaka" prawym sierpowym. Ale gdy ten upadał, trafił go jeszcze nogą w szczękę. I właśnie za to został zdyskwalifikowany. Przegrał drugą walkę z "Polakiem", bo półtora roku wcześniej na gali Fame MMA 4 Polański wygrał z "Ferrarim" niejednogłośną decyzją sędziów.

"Dwóch wchodzi, jednego wynoszą"

Między zawodnikami od dawna jest wiele złej krwi. "Ta walka na pewno nie skończy się na punkty. No to limit. Jedna runda, do upadłego. Dwóch wchodzi, jednego wynoszą" - pisze federacja Fame MMA, która przypomina, że na najbliższej gali odbędzie się od dawna wyczekiwany trzeci pojedynek "Ferrariego" z "Polakiem". I chwali się, że to będzie pojedynek na nowych zasadach - właśnie bez rund i bez limitu czasowego.

"A to dopiero początek innowacji" - napisał współwłaściciel Fame MMA Michał "Boxdel" Baron na Instagramie, gdzie zapowiedział także kolejny pomysły: "Walki w budce telefonicznej, na dachu wieżowca - easy, zróbmy to. Zaczynamy nową erę FAME!"

Sporty walki zmierzają w bardzo dziwnym kierunku

Te nowe pomysły nie są już takie nowe, bo sporty walki od dłuższego czasu zmierzają w bardzo dziwnym kierunku. Choćby w Serbii, gdzie w grudniu odbyła się wspomniana przez "Boxdela' walka w budce telefonicznej. I to nie była pierwsza taka walka, bo kilka tygodni wcześniej na ten pomysł wpadli Tajowie. Konkretnie federacja Fight Circus, która zorganizowała taki pojedynek (więcej tutaj).

Najbliższa gala Fame MMA odbędzie się 26 marca w Gliwicach. W walce wieczoru Sergiusz "The Nitrozyniak" Górski zmierzy się z Pawłem "The Unboxallem" Smektalskim. Równie ciekawie zapowiada się co-main event, gdzie Paweł "Popek" Mikołajuw zawalczy z Normanem "Storminem" Parke'em. Pełną kartę walk mamy poznać już 20 lutego.