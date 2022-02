Były piłkarz Chelsea będzie walczył w KSW. "Drogba był nie do zniesienia"

Ricardo Prasel lata temu był dobrze zapowiadającym się bramkarzem. W wieku 18 lat trafił do drużyny Chelsea. Do pierwszej jedenastki się nie przebił, ale nic w tym dziwnego. Między słupkami stał Petr Cech. Z kolei w polu grały takie gwiazdy jak Didier Drogba, Michael Ballack czy Frank Lampard.

- Drogba był nie do zniesienia! Nie jeździłem z drużyną na mecze, bo byłem trzecim bramkarzem, ale codziennie z nimi trenowałem. Drogba i Ballack zawsze chcieli po treningu potrenować rzuty wolne, a ja przez trzydzieści minut stałem w bramce i próbowałem bronić ich strzały. Boże, wszystko im wpadało. To było niesamowite – wspominał w rozmowie z portalem mmafighting.com.

Był bramkarzem Chelsea, spróbuje szczęścia w KSW

W Chelsea nie zrobił wielkiej kariery. Potem trafił do Belgii, ale tam jego kariera piłkarska na dobre się zakończyła. Wszystko przez ciężką kontuzję biodra. Prasel nie porzucił jednak sportu całkowicie, tylko zmienił dyscyplinę. Teraz próbuje szczęścia w sportach walki. A stało się to przypadkiem. Po zakończeniu kariery i powrocie do Brazylii zapisał się na zajęcia z jiu-jitsu. Okazało się, że były piłkarz ma spory talent. W profesjonalnym MMA wygrał dziewięć pierwszych walk. Mówiło się nawet o zainteresowaniu UFC, ale nic z tego nie wyszło. I tak się złożyło, że właśnie podpisał kontrakt z KSW.

"Zaczynamy, bez ceregieli. Po raz kolejny będę na jednej z największych imprez na świecie, tym razem na potężnym KSW w Polsce – jednej z największych organizacji na świecie. Podpisaliśmy kontrakt i jestem wdzięczny Bogu, że uśmiechnął się do mnie po raz kolejny. Dziękuję KSW za szansę. 19 marca będę ponownie reprezentował swój kraj na świecie" – napisał na Instagramie Prasel.

Brazylijczyk zadebiutuje na gali KSW 68. Odbędzie się ona w Radomiu 19 marca.