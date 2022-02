Tak, tak, tak! KSW chce zorganizować walkę marzeń dla Polaków. To już się dzieje

KSW może wkrótce zaskoczyć wszystkich fanów sportów walki w Polsce. Współwłaściciel federacji, Martin Lewandowski, jest przekonany, że może dojść do starcia dwóch legend polskiego MMA. To byłaby walka marzeń do polskich kibiców MMA!

3 Fot. Radoslaw Józwiak / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl