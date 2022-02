McGregor i Fury wdali się w awanturę. "Zostawiłeś go samego, kuta..."

Półtora roku temu - zaraz po zwycięskiej walce z Justinem Gaethje - Chabib Nurmagomiedow zakończył karierę. Powodem, dla którego niepokonany mistrz UFC w wadze lekkiej, podjął taką decyzję, była śmierć ojca, który był przy nim przez całą karierę. "Orzeł z Dagestanu" stoczył 30 walk w klatce i wszystkie wygrał. O równie imponujący bilans walczy - tyle że w dużych bokserskich rękawicach - Tyson Fury. Brytyjski pięściarz również jeszcze nie przegrał. Na koncie ma 31 wygranych i jeden remis. Mistrz WBC niedawno pochwalił w mediach postawę Chabiba.

REKLAMA

Zobacz wideo Kawulski o Najmanie: To, co się wydarzyło, to nie jest powód, żeby kogokolwiek palić na stosie

KSW ogłasza sensacyjny transfer. "Specjalista od nokautów"

Fury opublikował na Twitterze zdjęcie Chabiba i napisał: "Ten człowiek zrobił to dobrze. Pojawił się w MMA, wszystko wygrał i odszedł, wciąż będąc na szczycie. Wielki szacunek dla Chabiba" - napisał Fury. Ten wpis wyraźnie zdenerwował Conora McGregora, który przegrał z Nurmagomiedowem podczas gali UFC 229 w 2018 roku.

Skandal przed galą Prime MMA. "Don Kasjo" komentuje

- Spier...ś to. Jak się wtedy zachowałeś? Zostawiłeś go samego, kuta... spod znaku Versace. Nie zrobiłeś nic. Nic, kompletnie nic nie zrobiłeś - napisał na TT McGregora pod postem Brytyjczyka [po czym post usunął].

Irlandczyk nawiązał do awantury, do jakiej doszło przy okazji walki Billy Joe Saundersa z Canelo Alvarezem. Saunders Senior, kolega Fury'ego, po przegranej syna, został zaatakowany przed ringiem przez ochroniarzy, bo pchał się na ring. Fury jednak nie interweniował siłą. Brytyjczyk jedynie próbował ugasić pożar słowami, zza barierek.

- Wróć tutaj, jak wygrasz walkę. Różnica między nami polega na tym, że ja nie pakuję się w kłopoty, a ludzie mnie lubią. Ty jesteś tylko oprychem, który uderzył starego człowieka. I tak, szacunek dla wielkiego Joego - odpowiedział Fury.

- O, nie, ludzie mnie nie lubią. Co ja teraz pocznę? Idioto. Jesteś zwykłym małym pasjonatem odbytów, brachu. Tyle. Stałeś tam jak kołek i nie robiłeś nic, podczas gdy tata twoich przyjaciół został zaatakowany. To wszystko, brachu. Powodzenia i niech ci Bóg błogosławi. Wyliż mu rów, brachu. Nie załapałeś, o co chodzi. Rób, co ci każą. Ja nie odpowiadam przed nikim - napisał McGregor, a później usunął wpisy.

Granice przekroczone. Gromy na nową federację MMA. "Wstyd. Totalna patologia"

Irlandczyk obecnie przechodzi rehabilitację po złamaniu nogi, jakiego nabawił się w starciu z Dustinem Poirierem. McGregor przegrał aż trzy z czterech ostatnich walk. I choć wciąż jest gwiazdą UFC, to już mistrzem raczej nie zostanie.