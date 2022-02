KSW ogłasza sensacyjny transfer. "Specjalista od nokautów"

Rafał Kijańczuk to nowy zawodnik KSW, jednak doświadczenie zbierał w innych polskich i rosyjskich organizacjach. W sumie stoczył 14 walk, a jego bilans to 10 wygranych i cztery porażki. Podkreślmy, że "Kijana" aż 9 z 10 wygranych starć zakończył nokautem w pierwszej rundzie! "Specjalista od nokautów w pierwszych sekundach" - ogłasza nowego zawodnika KSW.

KSW podpisało kontrakt z nowym zawodnikiem. "Specjalista"

Pierwsze walki liczone w statystykach "Kijana" stoczył na gali polskiej organizacji Dziki Wschód, gdzie pokonał Ireneusza Strawę przez techniczny nokaut. Następnie walczył w Thunderstrike Fight League, gdzie zaliczył swój pierwszy nokaut. Wygrał kolejnych pięć walk z rzędu, gdy nastąpiło pierwsze potknięcie.

Kijańczuk trzy z tych pięciu wygranych walk odbył w rosyjskiej organizacji M-1 Globa. Stanął przed szansą zdobycia pasa mistrzowskiego w kategorii wagowej do 93 kg, jednak przegrał z Chadisem Ibragimowem. Wtedy przeszedł do polskich organizacji MMA - Fight Exclusive Night oraz Armii Fight Night. W tej pierwszej przegrał w debiucie z Adamem Kowalskim, a trzy kolejne to zwycięstwo i dwie porażki.

Od maja 2021 roku nie przegrał ani jednego z dwóch starć. Najpierw pokonał Vlado Neferanovic, a następnie w grudniu na gali Madness Cage Fighting 7: Ertons Fight Night w 16 sekund rozprawił się z Grekiem Felixem Polianidisem.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy zadebiutuje w KSW. Wiadomo jednak, że trenuje z najlepszymi. W mediach społecznościowych można obejrzeć zdjęcia z treningów z Janem Błachowiczem przed galą UFC 259. Na niej "Cieszyński Książę" obronił pas mistrzowski UFC w wadze półciężkiej. Stał się pierwszym zawodnikiem MMA, który pokonał Israela Adesanyę (22-1). Najbliższa gala KSW odbędzie się 26 lutego.