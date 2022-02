Króciutko. Jan Błachowicz o zwycięstwie Adesanyi. Ma swoją wersję

Israel Adesanya po raz pierwszy zmierzył się z Robertem Whittakerem w październiku 2019 roku. Walkę na gali UFC 243 wygrał Nigeryjczyk, który znokautował przeciwnika w 2. rundzie dzięki serii ciosów pięściami. Dzięki wygranej Adesanya zunifikował pasy w wadze średniej, zdobywając tytuł jedynego mistrza w tej wadze.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak trenuje Jan Błachowicz

"And Still" - wykrzyczał konferansjer wskazując na mistrza wagi średniej. Tu wchodzi Jan Błachowicz, który ma swoją wersję. "Still, the one" - napisał na Twitterze, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: "Wciąż, jedyny". To swego rodzaju szpileczka wbita w Adesanyę. Błachowicz jest jedynym zawodnikiem, który pokonał Nigeryjczyka przerywając jego fenomenalną passę.

Jan Błachowicz jedynym zawodnikiem w UFC, który pokonał Adesanyę

Israel Adesanya nie ma sobie równych w wadze średniej. Po wspomnianej wygranej w 2019 roku, Nigeryjczyk stoczył w tej kategorii trzy walki. Każdą z nich wygrał umacniając swoją pozycję. Jego rywalami byli Yoel Romero, Paulo Costa oraz Marvin Vettori. W tym czasie Adesanya wypracował też fenomenalny rekord 20-0. Nie było zawodnika, który by go pokonał... do czasu.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Robert Lewandowski o Haalandzie i Mbappe. "Nie wyobrażam sobie"

Sukcesy w wadze średniej skusiły Adesanyę do zmiany kategorii wagowej. Wtedy władze UFC zaproponowały niepokonanemu zawodnikowi MMA walkę z Janem Błachowiczem, ówcześnie mistrzem federacji w wadze półciężkiej. Obaj zawodnicy zgodzili się na starcie, które zorganizowano podczas gali UFC 259.

Jan Błachowicz pokonał Nigeryjczyka na punkty. Przypomnijmy, że Adesanya potrzebował tylko nieco ponad 400 dni od debiutu, by zdobyć pas mistrza wagi średniej. Dla porównania: Błachowicz wspinał się do celu przez 6 lat.

W następnej walce Błachowicz stracił pas mistrzowski. Przegrał z Gloverem Teixeirą. Teraz jego celem jest powrót na szczyt. Cieszyński Książę miał wrócić do klatki 26 marca tego roku na gali UFC Fight Night w Nationwide Arena w Columbus. Pojedynek został jednak przełożony przez kontuzję. - Mam już ustalony nowy termin walki. Spokojnie zdążę się wyleczyć i do niego przygotować - przyznał Błachowicz.