KSW ogłosiło kolejną walkę. Znamy całą kartę gali KSW 67

Borkowski zadebiutował w KSW w lipcu roku 2021, gdy wyszedł do walki z Marcinem Krakowiakiem za kontuzjowanego Tomasza Jakubca. Krakowiak rzucił Borkowskim o matę, a w trakcie upadku doszło do groźnie wyglądającej kontuzji ręki Borysa i walka nie mogła być kontynuowana. Szczęśliwie okazało się, że przy upadku doszło jedynie do zwichnięcia łokcia. Zanim Borys trafił do KSW, to wygrał trzy pojedynki, z których dwa zakończył przed czasem. Na gali w Warszawie Borkowski spróbuje zanotować pierwszą wygraną w klatce KSW.

Arkadiusz Kaszuba stoczył trzy pojedynki i wszystkie wygrał, w tym dwa przez efektowne nokauty. Zanim zdecydował się na spróbowanie swoich sił w świecie mieszanych sztuk walki, przez wiele lat z sukcesami bił się w kickboxingu. W 2012 zdobył tytuł mistrza świata juniorów. W roku 2015 wywalczył wicemistrzostwo świata, a rok później brązowy medal mistrzostw Europy. W mistrzostwach Polski zdobył dwa złote krążki. Kaszuba bił się też podczas The World Games 2017 we Wrocławiu. Wygrał tam walkę ćwierćfinałową, ale z powodu kontuzji nie mógł bić się dalej o najwyższe laury.

Od kilku lat skupia się już jednak w pełni na mieszanych sztuka walki i w tej dyscyplinie chce odnosić kolejne sukcesy.

Walka na gali KSW 67 będzie ważnym sprawdzianem dla obu zawodników. Gala odbędzie się w Warszawie.

Karta walk gali KSW 67:

Walka o pas kategorii ciężkiej| KSW Heavyweight Championship Bout

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries (20-6, 1NC, 4 KO, 12 Sub) vs Darko Stosić (16-4, 10 KO, 1 Sub)

Pozostałe walki: