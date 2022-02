Rosja to stan umysłu. Najbardziej absurdalny pojedynek w historii. "Porażający"

Mówią, że Rosja to stan umysłu i ta walka tylko to potwierdza. Władimir Spartak i Big Igibob to dziadek i wnuczek. Obaj mają wiele tatuaży i kolorowe włosy. Obaj też odgrażali się przed debiutem w klatce. Nieudanym i nietypowym. "To prawdopodobnie najdziwniejszy pojedynek w historii MMA" - pisze SportBIBLE o walce 75-letniego mężczyzny i jego 18-letniego wnuka, którzy na gali Epic Fighting Championship w Moskwie zmierzyli się z 28-letnią Julią Miszko - postawną kobietą, która w Rosji dorobiła się pseudonimu "Chłopczyca".

"Standard walki był przerażający"

Ten osobliwy pojedynek potrwał aż trzy rundy, w sumie dziewięć minut w klatce. Nudne dziewięć minut, bo duet nie wykorzystał swojej przewagi. Większość czasu spędził na wycofywaniu się - nie stanowił praktycznie żadnego zagrożenia dla Miszko, która też nie zadała wielu ciosów. "Standard walki był przerażający i nie należy jej traktować poważnie. Coś nam mówi, że w najbliższym czasie żaden z zawodników nie otrzyma telefonu od Dany White'a z UFC" - żartuje SPORTbible.

Kontrowersyjna była nie tylko sama walka, ale też werdykt, bo sędziowie orzekli remis. Mimo to dziadek i wnuczek już zapowiedzieli, że chętnie wejdą do klatki znowu. Na kolejnej gali federacji Epic Fighting Championship, która specjalizuje się w dziwacznych walkach. W zeszłym miesiącu także zorganizowała międzypłciowe starcie pomiędzy piosenkarzem oraz gwiazdą porno Aleksandrem Pistoletowem a modelką w rozmiarze plus size Saszą Mamahą.

