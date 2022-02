Prowokacja. Jaś Kapela pocałował Kossakowskiego. Natychmiastowa reakcja [WIDEO]

- Jasiu, czekamy na 19 [lutego]. I tyle - odpowiedział szybko Ziemowit Piast Kossakowski, który od razu złapał Jasia Kapelę za ramię. Jego reakcja była natychmiastowa, ale tym razem spokojna. A Kapela znowu go sprowokował, bo podczas drugiego face to face niczym go nie obrzucił, ale pocałował w policzek. - Rozmawiałem z moim menedżerem i poprosił mnie, żebym cię nie uszkodził w czasie tego face to face'a - wyjaśnił Kossakowski.

Wtedy do rozmowy wtrącił się Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, jeden ze współwłaścicieli federacji Prime MMA i były gwiazdor Fame MMA, który wcześniej przez dwie godziny moderował dyskusję pomiędzy Kapelą i Kossakowskim. - Dlaczego chciałeś go pocałować? - zapytał. - Zrobiłem to, bo mi się podoba - uśmiechnął się Kapela.

Kapela ma 38 lat i jest lewicowym aktywistą, który ma na swoim koncie kilka książek oraz tomików poezji. Dużą popularność zyskał dzięki udziałowi w programie "Hejt Park". I teraz chce ją spieniężyć. O jego debiucie w MMA pisano już w zeszłym roku. Z kolei Ziemowit Kossakowski, który jest od Kapeli dziesięć lat młodszy, to prawicowy dziennikarz "Życia Stolicy", w przeszłości związany z TVP Info.

Obaj zapowiadają, że to będzie pierwsza walka polityczna - lewicy i prawicy - w Europie, a być może nawet na świecie. Tak mówili już grudniu, kiedy pierwszy raz stanęli ze sobą twarzą w twarz. Wtedy Kapela obsypał Kossakowskiego brokatem, a ten odpłacił się ciosem z otwartej ręki. - Ciesz się, że to była lewa ręka - odgrażał się Kossakowski, który zapowiada, że znokautuje Kapelę ciosem z prawej ręki na szczękę.

Kiedyś walki freakowe były jedynie urozmaiceniem gal KSW. Dziś czołowa europejska federacja MMA prawie już nie stosuje tego zabiegu, ale walki celebrytów zyskały na popularności. Powstało już bardzo dużo freakowych federacji: FAME MMA, MMA VIP, High Leauge, Elite Fighters, Hype MMA. Kolejną jest właśnie Prime MMA, która swoją pierwszą galę zorganizuje 19 lutego w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie pojedynkiem wieczoru będzie starcie popularnych youtuberów: Marka "Lorda Kruszwila" Kruszela i Łukasza "Kamerzysty" Wawrzyniaka. Oto aktualna karta walk: