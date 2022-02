Wiemy, gdzie odbędzie się gala KSW 68. Poznaliśmy pierwsze nazwiska

To będzie pierwsza gala KSW w Radomiu. Wcześniej miasto nie dysponowało odpowiednim obiektem, który spełniałby oczekiwania włodarzy federacji. Wydarzenie odbędzie się w nowoczesnej hali przy ulicy Struga.

- To, co zobaczą radomianie, będzie wyjątkową sprawą. Nie chodzi mi tutaj o same występy sportowe, ale również całą otoczkę wydarzenia, którą planujemy - dodaje Maciej Kawulski, współwłaściciel federacji KSW cytowany przez portal cozadzien.pl.

Radomscy kibice będą trzymali kciuki za swoich na KSW 68

Gala w Radomiu to nie lada gratka dla tamtejszych kibiców, ponieważ wystąpią na niej sportowcy pochodzący z tego miasta – Daniel Rutkowski, Albert Odzimkowski i Patryk Kaczmarczyk. Pierwszy z nich reprezentuje swoje miasto od 13 lat w zapasach, boksie no i w końcu w MMA. Kaczmarczyk jest uważany za przyszłość polskiego MMA. Po udanym debiucie w KSW musiał przełknąć gorycz porażki, więc będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę przed własną publicznością. Natomiast Odzimkowski nadal czeka na pierwsze zwycięstwo w MMA.

Poza nimi w do oktagonu wejdą Damian Janikowski (brązowy medalista igrzysk olimpijskich w zapasach) czy Shamil Musaev, który jest niepokonany nie tylko w KSW, ale w całej zawodowej karierze.

Gala KSW 68 odbędzie się 19 marca. Wydarzenie będzie dostępne w systemie PPV, a także za pośrednictwem serwisu Viaplay. Bilety można kupować za pośrednictwem serwisu eBilet.pl.