"PashaBiceps" zachwycił świat. "Jesteś absolutną legendą człowieku"

CS:GO na Twitterze nie tylko bywa najpopularniejszym hasztagiem, ale gra komputerowa Counter Strike - najsłynniejsza wieloosobowa strzelanka pierwszoosobowa na świecie - ma tam także swoje oficjalne konto, z 1,2 mln obserwujących. A Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski jest już nie tylko najpopularniejszym polskim profesjonalnym graczem CS:GO, ale od soboty także zawodnikiem MMA.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka chce walczyć w MMA. Promotor: To będzie zabawa a nie sport

Przegrał walkę i od razu przepraszał. "Mini Majk" miał łzy w oczach. "Nie powinienem"

Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski wygrywa w swoim debiucie

Urodzony w Nasielsku 33-latek w sobotę zadebiutował na gali High League 2. A jego debiut odbił się szerokim echem na całym świecie. Także w świecie esportu. - Ja zawsze będę dla siebie surowy. Nie podobała mi się ta walka w moim wykonaniu - powiedział "pashaBiceps" jeszcze w klatce zaraz po tym, jak pokonał Michała "Owcę" Owczarzaka.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"PashaBiceps" to legenda światowego esportu, jeden z najlepszych polskich zawodników w grę Counter Strike, zaś "Owca" to popularny YouTuber z internetowej ekipy Warszawski Koks. Ich starcie odbyło się w klatce, a walka - choć toczyła się na zasadach bokserskich w małych rękawicach - od początku była bardzo emocjonująca.

"PashaBiceps" pamiętał o fanach na całym świecie"

Po zwycięstwie "pashyBicepsa" faktycznie nie było po nim widać wielkiej radości, ale jego debiut wzbudził dużo sympatii. Na całym świecie. Także w świecie esportu, o co zadbał sam "pashaBiceps", który jeszcze w oktagonie nie tylko dziękował swoim fanom w języku polskim, ale i angielskim. Wypowiedział swoje słynne zdanie "You are not my friend, you are my brother" [nie jesteś moim przyjacielem, jesteś moim bratem"], które już na stałe wpisało się do słownika CS'owej społeczności.

"Jesteś absolutną legendą człowieku", "To był typowy Pasha i jego typowy headshot [strzał w głowę], "warto było dla Ciebie wykupić PPV" - to tylko niektóre komentarze zachwyconych internatów na Twitterze, gdzie jego zwycięstwo docenili też inni profesjonalni gracze CS:GO - m.in. Gabriel "FalleN" Toledo, czyli legenda brazylijskiej sceny CS-a, który w sobotę wieczorem jako profilowe na Twitterze ustawił sobie zdjęcie "pashyBicepsa".

Przeraźliwe gwizdy w Tauron Arenie dla wygranego. Zaczął wyzywać publiczność

High League 2. Wyniki gali: