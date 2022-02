High League 2. Wyniki gali. "PashaBiceps" nowym królem High League

W walce wieczoru gali High League 2 Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski znokautował w drugiej rundzie Michała "Owcę" Owczarzaka. Publiczność doceniła jednak obu zawodników. Śmiało można stwierdzić, że jeśli chodzi o poziom sportowy, to była to jedna z najlepszych walk w historii freakowych federacji.

Denis Załęcki wygrał, ale został wygwizdany

Alan Kwieciński wytrwał w klatce z Denisem Załęckim aż trzy rundy. Ale sędziowie nie mieli wątpliwości. Na gali High League II wygrał cięższy o 20 kg Załęcki.

Po walce Alan otrzymał za swoją postawę wielkie brawa, a Denis - za zachowanie przed walką - został przeraźliwie wygwizdany. Zwycięzca zaczął wyzywać publiczność. - Zamknijcie mordy! Sami ku..a wyjdzie do klatki i się sprawdźcie - krzyczał Denis. I dodał: - Nie podam mu ręki, bo nie szanuję go jako człowieka. Ale szanuję go jako zawodnika.

"Mini Majk" triumfuje. Przegrany po walce przeprosił go za swoje słowa

"Mini Majk" zdobył pas osób niskorosłych freakowej federacji High League. A jak wyglądał przebieg starcia z "Big Jackiem"?

Walka toczyła się głównie w stójce, gdzie przewagę - szczególnie w boksie - miał "Mini Majk". Internetowy celebryta przeważał w pierwszej i drugiej rundzie. W trzeciej inicjatywę przejął "Big Jack", który popisał się dwoma ładnymi uderzeniami łokciem. Ale to nie wystarczyło. Na punkty wygrał "Mini Majk".

Po ogłoszeniu werdyktu "Big Jack" przeprosił rywala za to, że go obrażał przed walką. - Przepraszam. Nie powinienem się tak zachować - mówił.

A co powiedział nowy mistrz? - Jestem najszczęśliwszą osobą niskorosłą na świecie. Jestem szczęśliwy. Mam najlepszych przyjaciół i najlepszą dziewczynę - stwierdził "Mini Majk", który był bardzo wzruszony.

Wyniki gali High Leauge 2:

Walka wieczoru; Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski pokonał Michała "Owcę" Owczarzaka w 2. rundzie przez nokaut