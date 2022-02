Jarek "Pasha" światło zgasza! Brutalny nokaut. "Najlepszy w historii" [WYNIKI HIGH LEAGUE 2]

Podczas sobotniego High League 2 odbyło się osiem pojedynków, w których udział wzięły także inne gwiazdy Instagrama, Facebooka, YouTube'a czy TikToka. Nie ma jednak wątpliwości, że krakowska Tauron Arena była najgłośniejsza, gdy w oktagonie pojawił się Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski i Michał "Owca" Owczarzak. "PashaBiceps" to legenda światowego e-sportu, jeden z najlepszych polskich zawodników w grę Counter Strike, zaś "Owca" to popularny YouTuber z internetowej ekipy Warszawski Koks. Ich starcie odbyło się w klatce, ale walka toczyła się na zasadach bokserskich w małych rękawicach.

"PashaBiceps" wygrywa! Ale "Owca" też pokazał się z dobrej strony

Zacznijmy od tego, że to starcie było toczone na naprawdę wysokim poziomie, jak na tzw. freaków. I oczywiście dochodziło do chaotycznych wymian, ale i tak można było dostrzec technikę w kilku akcjach. "Pasha" - trenowany przez wschodzącą gwiazdę MMA Mansura Ażyjewa - imponował pracą na nogach. Wiedział, że musi zachować odpowiedni dystans, aby nie sięgnął go potężny cios rywala. A samemu doskakiwał do rywala i popisywał się serią szybkich ciosów. Pod koniec pierwszej rundy "Pasha" zaczął przeważać. Sam też upadł, ale raczej nie z powodu ciosu, a potknięcia.

- Jarek "Pasha" światło zgasza! - krzyknął komentator Dominik Durniat tuż przed gongiem w pierwszej rundzie. "Pasha" powalił "Owcę" na deski. Youtuber przetrwał, ale już wtedy walczył prawdopodobnie ze złamanym nosem. Na początku drugiej rundy "Pasha" doskoczył do rywala i szybko go znokautował. Sędzia czekał aż Owczarz wstanie, ale kulturysta się poddał.

Po walce stwierdził: "ku..a nic nie widziałem na jedno oko". Po walce komentatorzy byli pod wrażeniem obu zawodników. Jeden z nich nawet powiedział, że "był to chyba najlepszy pojedynek w historii polskich freakfightów".

To był debiut dla obu zawodników. I jedno jest pewne: publiczność chętnie zobaczy ich kolejne walki.

- Ja zawsze będę dla siebie surowy. Nie podobała mi się ta walka w moim wykonaniu - powiedział "Pasha". I dodał, że jest otwarty na walkę na zasadach MMA.

"Mini Majk" triumfuje. Przegrany po walce przeprosił go za swoje słowa

"Mini Majk" zdobył pas osób niskorosłych freakowej federacji High League. A jak wyglądał przebieg starcia z "Big Jackiem"?

Walka toczyła się głównie w stójce, gdzie przewagę - szczególnie w boksie - miał "Mini Majk". Internetowy celebryta przeważał w pierwszej i drugiej rundzie. W trzeciej inicjatywę przejął "Big Jack", który popisał się dwoma ładnymi uderzeniami łokciem. Ale to nie wystarczyło. Na punkty wygrał "Mini Majk".

Po ogłoszeniu werdyktu "Big Jack" przeprosił rywala za to, że go obrażał przed walką. - Przepraszam. Nie powinienem się tak zachować - mówił.

A co powiedział nowy mistrz? - Jestem najszczęśliwszą osobą niskorosłą na świecie. Jestem szczęśliwy. Mam najlepszych przyjaciół i najlepszą dziewczynę - stwierdził "Mini Majk", który był bardzo wzruszony.

Denis Załęcki wygrał, ale został wygwizdany

Alan Kwieciński wytrwał w klatce z Denisem Załęckim aż trzy rundy. Ale sędziowie nie mieli wątpliwości. Na gali High League II wygrał cięższy o 20 kg Załęcki.

Po walce Alan otrzymał za swoją postawę wielkie brawa, a Denis - za zachowanie przed walką - został przeraźliwie wygwizdany. Zwycięzca zaczął wyzywać publiczność. - Zamknijcie mordy! Sami ku..a wyjdzie do klatki i się sprawdźcie - krzyczał Denis. I dodał: - Nie podam mu ręki, bo nie szanuję go jako człowieka. Ale szanuję go jako zawodnika.

Wyniki gali High League 2

Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski pokonał Michała "Owcę" Owczarzaka