High League 2. "pashaBiceps" - "Owca". "Mini Majk" - "Big Jack". Kiedy? Ile kosztuje PPV? [KARTA WALK]

Gale freak fightowe szybko zyskały duże zainteresowanie w Polsce i od dłuższego czasu cieszą się niezmienną popularnością. Jedną z federacji organizującą tego typu wydarzenia jest High League. Już w sobotę 5 lutego odbędzie się druga gala tej organizacji. W karcie głównej znalazło się osiem pojedynków, włącznie z walką wieczoru, w której zmierzą się "pashaBiceps" i "Owca".

High League 2. Te pojedynki budzą największe emocje

Walką wieczoru gali High League 2 będzie starcie Jarosława Jąrząbkowskiego znanego jako 'pashaBiceps" z Michałem "Owcą" Owczarzakiem z kanału Warszawski Koks. Dla najpopularniejszego gracza CounterStrike'a w Polsce oraz youtubera będzie to debiut w walkach freak fightowych. Pojedynek, odbędzie się w formule bokserskiej, ale zawodnicy będą założą rękawice MMA.

Drugą walką budzącą duże zainteresowanie będzie pojedynek niskorosłych, czyli gwiazdy Ekipy, Mateusza "Mini Majka" Krzyżanowskiego oraz Macieja "Big Jacka" Jaremy, który swoją popularność zdobył w sieci występując na kanale Marka Kruszela, znanego jako Kruszwil.

Z pewnością warto również zwrócić uwagę na walkę Alana Kwiecińskiego, znanego z Warsaw Shore z Maciejem Zoniukiem. Między oboma zawodnikami w ostatnim czasie doszło do wielu bardzo ostrych spięć. Na każdej konferencji w ruch szły nie tylko obelgi, ale również pięści. Do incydentu doszło również w trakcie ważenia. To sprawia, iż obaj wejdą nabuzowani do oktagonu, dzięki czemu możemy spodziewać się wyjątkowo zaciętego pojedynku.

High League 2. O której zaczyna się gala? Jak obejrzeć? Ile kosztuje PPV?

Początek gali High League 2 zaplanowano na godzinę 19:00. Wszystkie bilety na Tauron Arenę w Krakowie zostały wyprzedane, dlatego kibice, którzy chcą obejrzeć swoich internetowych idoli będą musieli wykupić pakiet PPV. Najniższa kwota wykupienia prawa do oglądania to 27,99 zł.

Walka wieczoru

Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski vs Michał "Owca" Owczarzak

Karta główna:

Lexy Chaplin vs Agata "Fagata" Fąk

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski vs Maciej "Big Jack" Jarema

Norbert "Dis" Gierczak vs Maciej "Zony" Zoniuk

Piotr "czuuX" Czupryn vs Piotr "Edzio" Bylina

Alan "Alanik" Kwieciński vs Denis "Bad Boy"Załęcki

Jakub Nowaczkiewicz vs Hubert "Dredziasty" Węzka

Konrad Karwat vs Mariusz "Super Mario" Sobczak

