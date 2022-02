Atak na ważeniu przez High League 2. "Mógł mnie uszkodzić przed samą walką" [WIDEO]

Już w sobotę 5 lutego odbędzie się druga gala federacji High League. Głównym wydarzeniem gali będzie pojedynek Jarosława Jąrząbkowskiego znanego jako "pashaBiceps" z Michałem "Owcą" Owczarzakiem z kanału Warszawski Koks. W piątek odbyło się oficjalne ważenie, w trakcie którego doszło do nieprzewidzianego incydentu.

High League 2. Ostre spięcie pomiędzy na ważeniu

Spore emocje wzbudza pojedynek pomiędzy znanym z "Warsaw Shore" Alanem Kwiecińskim a Denisem "Bad Boyem" Załęckim, który brał udział w walkach na gołe pięści. Obaj freak fighterzy nie ukrywają, że nie pałają do siebie sympatią.

W trakcie ważenia nie doszło nawet do klasycznego mierzenia się wzrokiem, bo Załęcki ruszył w kierunku Kwiecińskiego i uderzył go, a do akcji musiała wkroczyć ochrona. W czasie skandalicznych wydarzeń nie brakowało również wyzwisk z obu stron. Organizator gali Malik Montana chciał, aby panowie spróbowali stanąć naprzeciw siebie, ale emocje znów wzięły górę. - Dobra, nic z tego nie będzie - powiedział w końcu Montana. Całą sytuację można zobaczyć poniżej od 1:16:30.

Całą sytuacje, która miała miejsce na ważeniu skomentował Kwieciński, który nie ukrywał wzburzenia. - Ja na pewno będę się domagał, żeby zabrali mu część z wypłaty, bo tak się nie robi. To jest niesportowe zachowanie. Mógł mnie uszkodzić przed samą walką. Na pewno będę się domagał, żeby mu część z wypłaty zabrali - stwierdził

High League 2. Karta walka

Walka wieczoru:

Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski vs Michał "Owca" Owczarzak

Karta główna:

Lexy Chaplin vs Agata "Fagata" Fąk

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski vs Maciej "Big Jack" Jarema

Norbert "Dis" Gierczak vs Maciej "Zony" Zoniuk

Piotr "czuuX" Czupryn vs Piotr "Edzio" Bylina

Alan "Alanik" Kwieciński vs Denis "Bad Boy"Załęcki

Jakub Nowaczkiewicz vs Hubert "Dredziasty" Węzka

Konrad Karwat vs Mariusz "Super Mario" Sobczak

High League 2. Jak obejrzeć? Ile kosztuje PPV? stream online

Gala odbędzie się 5 lutego 2022 roku w Tauron Arenie w Krakowie. Walkę Jarząbkowskiego z Owczarzakiem oraz wiele innych, do których dojdzie na High League 2, będzie można obejrzeć jedynie poprzez transmisję PPV, do której dostęp kosztuje 27,99 złotych.