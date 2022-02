"Don Kasjo" odpowiada "Boxdelowi". "Sam wie, że jest pionkiem"

W ostatnim czasie z Fame MMA pożegnał się jeden z największych gwiazdorów federacji - Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który w ostatniej walce pokonał Marcina Wrzoska. Uczestnik popularnego reality show "Warsaw Shore" zdecydował się pójść dalej swoją drogą i założył własną federację o nazwie Prime MMA.

REKLAMA

Zobacz wideo Horngacher rozpętał prawdziwą wojnę tuż przed IO. "Perfidne zbliżenia"

"Don Kasjo" bez ogródek o "Boxdelu". "Kukiełka"

Od chwili rozstania relacje pomiędzy "Don Kasjo" a właścicielami Fame MMA nie są najlepsze. Obie strony nie szczędzą sobie uszczypliwości i wyciągają sprawy z przeszłości. Ostatnio jeden z udziałowców Fame MMA Michał "Boxdel" Baron zasugerował, że zarówno bilety, jak i pay-per-view na pierwszą galę Prime MMA nie sprzedają się zbyt dobrze.

KSW wyjawia, jak Pudzianowski zareagował na ofertę walki z Chalidowem

- "Don Kasjo" wraca do sportu tylko i wyłącznie dlatego, że musi ratować tę galę. Tylko pytanie, czy nie jest za późno. Jak sprawdzałem post z ogłoszeniem walki z Mateuszem Murańskim to nie do końca to idzie zasięgowo - przyznał "Boxdel" podczas streama na swoim kanale na YouTube.

Te słowa bardzo nie spodobały się Życińskiemu, który w błyskawicznym tempie odpowiedział na słowa współwłaściciela Fame MMA. - Najbardziej dziwi mnie, że "Boxdel" przyjął taką narrację. Tak go zmanipulowali tam, gdzie on sam wie, że jest pionkiem - stwierdził "Don Kasjo" w rozmowie z portalem mma.pl. - Ja jestem włodarzem. Ludzie, którzy wypromowali mu najbardziej galę, mieli rekord i go nie pobili. Wszystkie "face to face", "cage" należały do mnie. I on ma teraz czelność gadać jak taka kukiełka - dodał.

Mamed Chalidow udostępnił nagranie. Znowu w klatce

Pierwsza gala federacji Prime MMA odbędzie się 19 lutego w łódzkiej Atlas Arenie. W walce wieczoru Marek "Kruszwil" Kruszel zmierzy się z Łukaszem "Kamerzystą" Wawrzyniakiem.