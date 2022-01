Michał Materla zmienia organizację? Wielkie pieniądze czekają

Michał Materla ma za sobą dobrą passę, jeśli chodzi o walki w MMA. We wrześniu ubiegłego roku pokonał Moise Rimbona podczas EFM Show 2 w Sofii, natomiast 15 stycznia rozprawił się w swoim rodzinnym Szczecinie z Jasonem Radcliffem podczas gali KSW 66.

