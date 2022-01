Już nikt nie chce być kojarzony z Najmanem. "Rezygnuję ze współpracy"

A w zasadzie to informuje sama Julia Madaj, która w mediach społecznościowych napisała, że kończy współpracę z Marcinem Najmanem. "Po dokładnym przeanalizowaniu sprawy przeze mnie oficjalnie informuję, iż rezygnuję ze współpracy z federacją MMA-VIP oraz Marcinem Najmanem. Nie chcę mieć nic wspólnego ze światem przestępczym, ani Andrzejem Zielińskim ps. 'Słowik'" - napisała Madaj w relacji na Instagramie.

Madaj to tzw. ring girl, czyli ładniejsza strona sportów walki. Hostessa, która pozuje do zdjęć i eksponuje swoje ciało. Najczęściej podczas przerw między rundami lub przed walkami, kiedy zawodnicy wchodzą do ringu bądź oktagonu. Kibice sportów walki mogą kojarzyć ją z federacją Fame MMA, ale także z MMA-VIP 3, czyli z poprzednią galą Najmana, którą zorganizował w październiku.

Tamta gala nie wzbudzała jednak aż takich emocji, jak ta najbliższa, która 3 marca ma odbyć się w Wieluniu. A nie wzbudzała dlatego, że Najman nie reklamował jej wraz z Andrzejem Zielińskim, znanym także jako "Słowik". Zieliński to były gangster i jeden z liderów gangu pruszkowskiego, czyli grupy przestępczej zajmującej się w latach 90. przemytem, napadami, wymuszeniami haraczy, handlem narkotykami, porwaniami czy zabójstwami na zlecenie.

Sam "Słowik" sporą część życia spędził za kratami za przeróżne przestępstwa. Do najcięższych należało m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Poza tym ma na koncie włamania, kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, ściąganie haraczy i wymuszenia.

A to nie jest jedyny gangsterski akcent na marcowej gali, bo rywalem Najmana ma być "Misiek z Nadarzyna", również były gangster z lat 90.

Najman stracił już wszystkich sponsorów

Wycofanie się Madaj to kolejny cios, bo na Najmana spadła już lawina krytyki praktycznie ze wszystkich możliwych stron. Zaczęło się od tego, że w ostrych słowach całą sytuację skomentował w "Kanale Sportowym" dziennikarz Krzysztof Stanowski, który stwierdził, że każdy, kto da Najmanowi zarobić na tej gali, jest "szmatą i kanalią".

Ze współpracy z Najmanem wycofali się już wszyscy sponsorzy. Logo jednej z firm miało zostać nawet użyte wbrew wiedzy właściciela, który zapowiedział zgłoszenie sprawy na policję.

Zostało jedynie miejsce, w którym gala miałaby się odbyć, czyli Wieluń. Tamtejsi politycy i mieszkańcy apelują jednak do burmistrza o wycofanie się z organizacji wydarzenia. Byli sportowcy tacy jak Marcin Możdżonek, Marcin Gortat czy Artur Siódmiak zaproponowali w zamian Wieluniowi zorganizowanie w mieście imprezy sportowej dla młodzieży.