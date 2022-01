Właściciele FAME MMA atakują "Don Kasjo" po jego słowach. "Sam pokazał"

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński zdecydował się odejść z federacji FAME. Były gwiazdor "Warsaw Shore" oraz "Ex na plaży" był z nią związany od jej założenia i uchodził za jej największą gwiazdę. To już jednak przeszłość bo "Don Kasjo" postanowił założyć konkurencyjną federację Prime, której premierowa gala zbliża się wielkimi krokami.

Boxdel zdradza kulisy odejścia "Don Kasjo" z FAME MMA: Nawet nas wcześniej nie poinformował

Decyzja Życińskiego spotkała się z krytyką właścicieli FAME MME Michała "Boxdela" Barona oraz Wojciecha Golli. - "Kasjo" odszedł z federacji FAME mimo tego, że przybił pionę z Rafałem, naszym prezesem firmy, gdzie dogadywali warunki umowy – wszystko było już dogadane. Nie poinformował nas nawet wcześniej, że taki zamiar opuszczenia naszej federacji ma nastąpić - stwierdził "Boxdel" na niedawnej konferencji prasowej. - Kasjusz zawsze mówił o zasadach, a tutaj sam pokazał, że jest inaczej. Zawiódł nas bardzo. [...] Dużo zyskaliśmy dzięki Kasjuszowi, a on dzięki nam bardzo dużo i jest mi szczególnie przykro. To jest taka zaskakująca decyzja, że nagle postanowił – że mówi elo i nawet bez pożegnania - wtórował mu Golla.

"Boxdel" skrytykował także "Don Kasjo" za dobór zawodników, którzy zawalczą na premierowej gali Prime. Jednym z hitów ma być pojedynek youtuberów Marka "Kruszwila" Kruszela i Łukasza "Kamerzysty" Wawrzyniaka. - Widziałem nagłówek, że Kasjusz powiedział, że czujemy presję i wskrzeszamy upadłych youtuberów. Jedyny mój komentarz do tego to: u Ciebie Kasjo w main evencie będą się napierd**** Kamerzysta i Kruszwil, którzy właśnie do tych podupadłych youtuberów należą - powiedział "Boxdel".

Gala Prime Show MMA 1 odbędzie się 19 lutego 2022 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Karta walk prezentuje się następująco: