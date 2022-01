Hotel stanął w płomieniach! A w środku byli zawodnicy FEN

- W hotelu, w którym spali zawodnicy i pracownicy FEN przed galą, był w nocy pożar. Sytuacja bardzo poważna, wszystkich ewakuowano, wydaje się, że nikomu nic nie stało. Pożar gasiło 19 jednostek straży pożarnej - poinformował na Twitterze Jakub Borowicz, rzecznik prasowy federacji Fight Exclusive Night.

Później okazało się, że dwie osoby trafiły do szpitala. Jeden z pracowników hotelu, a także Damian Ostęp (3-4), zawodnik FEN. - Oni narażali własne życie, bo ratowali resztę osób, pomagając przy ewakuacji. Później pojechali do szpitala prewencyjnie, by dostać tlen - przyznał Borowicz w rozmowie z Interią.

Po czym poinformował na Twittrze, że Ostęp wyszedł ze szpitala, jest zdrowy i zawalczy na sobotniej gali. O tym, jaka była skala pożaru najlepiej świadczą zdjęcia z piątku. Pożar wybuchł około trzeciej w nocy z czwartku na piątek, a gaszenie trwało do piątej rano.

Najważniejsze, że wszyscy są już zdrowi, a gala odbędzie się w sobotę zgodnie z planem. Podczas gali FEN 38 kibice zobaczą 10 pojedynków - zarówno w formule MMA, jak i K-1. W walce wieczoru Michał Andryszak (22-10), były zawodnik KSW, zmierzy się z Evgenyim Golubem (13-10).

Karta walk FEN 38

Walka wieczoru:

120.2 kg: Michał Andryszak (22-10) vs. Evgenyi Golub (13-10)

Golub ma w swoim zawodowym dorobku 14 zwycięstw i wszystkie odniósł przed czasem. W listopadzie 2021 roku pokonał przed poddanie w 2. rundzie Abnadbesuka Hoyayeva, wcześniej przez TKO w premierowej odsłonie rozprawił się z Oybekiem Niyzovem. Hołub dziesięciokrotnie nokautował swoich przeciwników i czterokrotnie ich poddawał. Występ na FEN 38 będzie jego debiutem w organizacji.

Andryszak wygrał w karierze 22 pojedynki, z czego 21 przed czasem i aż 19 skończył w 1. rundach. Andryszak to były pretendent do tytułu mistrzowskiego KSW w kategorii ciężkiej. Idąc po trofeum rozprawił się z takimi rywalami, Jak Fernando Rodrigues Jr. czy Michał Kita.

Pozostałe walki: