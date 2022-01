Auć. Tyson Fury zakpił z Anthony'ego Joshuy. Boleśnie

Tyson Fury słynie z ciętego języka, a najbardziej upodobał sobie wbijanie szpilek w swojego rodaka Anthony'ego Joshuy. Mimo że obaj pięściarze jeszcze się ze sobą nie mierzyli, a terminu długo oczekiwanego pojedynku wciąż nie ma, nie przeszkadza to Fury'emu podgrzewać atmosferę.

Tyson Fury ponownie wyśmiewa Joshuę. Porównał dorobek obu zawodników

W sobotę "Król Cyganów", który w walce z Deontayem Wilderem obronił pas WBC, zakpił z dorobku Joshuy. Ten przegrał Ołeksandrem Usykiem we wrześniu i stracił pasy WBO, IBF, IBO oraz WBA.

W mediach społecznościowych Fury opublikował wpis, w którym porównuje swój dorobek z osiągnięciami Joshuy. Jak przypomniał, ma na koncie więcej zdobytych pasów oraz lepszy bilans zawodowych walk. Pięściarz podkreślił z przekąsem, że największym sukcesem Joshuy jest w tym momencie posiadanie sześciopaku na brzuchu. Fury dodał także zdjęcia porównawcze z czasów, kiedy posiadał sporą nadwagę.

Do walki Fury - Joshua miało dojść w ubiegłym roku, ale najpierw "Król Cyganów" musiał dopełnić ustaleń kontraktowych i wyjść do trzeciej walki z Deontayem Wilderem. Na razie nic nie wskazuje na to, że długo zapowiadana walka Brytyjczyków dojdzie do skutku, bo w międzyczasie Joshua przegrał z Usykiem i bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ich rewanż.

Fury zdążył także zaatakować nowego mistrza świata. - Nie mogę uwierzyć w to, że AJ pozwolił Ukrainie na ponowne przejęcie pasów. Po tej całej ciężkiej pracy, jaką wykonałem, Joshua pozwolił, by pokonał go mały, nasterydowany typ wywodzący się z wagi średniej. Żeby odzyskać pasy dla Wielkiej Brytanii, potrzebna będzie konfrontacja tego sterydziarza z prawdziwym bombardierem z Lancaster - powiedział na jednym ze swoich nagrań.