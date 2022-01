Intruz w oktagonie! Ruszył i zaatakował. Kuriozalne sceny [WIDEO]

Organizatorzy gal freakowych na całym świecie coraz bardziej zadziwiają. W czasie gali rosyjskiej federacji Epic Fighting Championship doszło do międzypłciowej walki, która miała bardzo nietypowy przebieg.

Międzypłciowa walka przerwana. Intruz nagle wkroczył do oktagonu

Do oktagonu weszli blogerka Sasza Mamaha oraz rosyjski gwiazdor porno i piosenkarz Aleksander Pistoletow. W trzeciej rundzie mężczyzna powalił Mamahę i próbował zmusić ją do poddania. Wszystko wskazywało na to, że walka zakończy się zwycięstwem Rosjanina. Nagle do klatki wkroczył jednak przyjaciel blogerki, który zdecydował się zaatakować Pistoletowa. Intruz próbował kopnąć mężczyznę, a później zaczął go dusić. We wszystko szybko wmieszali się sędzia oraz ochroniarze, którzy obezwładnili mężczyznę.

Ostatecznie skandaliczne zachowanie przyjaciela Mamahy okazało się... skuteczne. Walkę dokończono od momentu jej przerwania. Wygrał ją Pistoletow, ale narożnik blogerki nie przyjął tego werdyktu. Za zgodą rywala doszło do czwartej rundy, po której Mamaha wygrała decyzją sędziów.

Epic Fighting Championship to rosyjska freakowa organizacja, podczas której wielokrotnie dochodziło do kontrowersyjnych walk ze względu na ogromne różnice we wzroście i wadze pomiędzy ich uczestnikami. Podczas ostatniej gali doszło m.in. do pojedynku kobiet dwa na dwa.