Burza po niedorzecznym pojedynku MMA. "Kto pozwolił na tę walkę?"

Nie obrażając żadnego z zawodników, wyglądało to jak starcie nastolatka z zawodowcem. Zagraniczne media określają tę walkę mianem "największego niedopasowania". I trudno się dziwić, bo gdy spojrzymy na obu zawodników, którzy zmierzyli się w Glasgow w wadze półśredniej, to rzeczywiście wygląda to tak, jakby organizatorzy gali Evolution of Combat się pomylili.

REKLAMA

Zobacz wideo "Były dni, że spałam w komórce, bo tata zachlał i nie chciał dać kluczy od domu" [REPORTAŻ]

Nierówna walka na gali w Glasgow. "Zapanował spory chaos"

Craig Wood to 21-letni zawodnik, który zaakceptował walkę niemal na ostatnią chwilę po tym, jak Craig Knight wycofał się kilka godzin przed zawodami. Jego przeciwnikiem był dużo lepiej zbudowany Aron Leo. "Zapanował spory chaos" - pisze Harry Williams.

Czarne chmury nad Djokoviciem. Może mieć problemy we własnym kraju

Przebieg walki przewidziałby nawet laik. Nie można odmówić Woodowi chęci, bo próbował kilkoma kopnięciami osłabić swojego przeciwnika, jednak gdy Leo ruszył agresywnie z ofensywą, 21-latek jedynie przewrócił się na deski, co zakończyło się przerwaniem starcia przez sędziego. Nie trwało to nawet 15 sekund, a całość można obejrzeć poniżej.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Walka obyła się bez brutalnych ciosów i nie doprowadziła do żadnej kontuzji. Dużo mniej szczęścia miał inny zawodnik, którego według relacji władze federacji także dobrały na ostatnią chwilę. W tej sytuacji widzieliśmy bardzo mocne kopnięcie w szczękę, które zakończyło rywalizację. Fani sportów walki lubią widowiskowe nokauty, ale przeważnie wtedy, gdy ma to miejsce w wyrównanym starciu.

Promotor żałuje doboru zawodników, na ostatnią chwilę. "Takie rzeczy szkodzą sportowej rywalizacji"

W sprawę zaangażował się jeden z brytyjskich redaktorów. W mediach społecznościowych podkreśla, że osoby takie jak Craig Wood często nie patrzą na konsekwencje, jakie mogą ponieść, godząc się na tego rodzaju walki. "Niektórzy z nich naprawdę myślą, że będą mieli szansę. To jest złudzenie. Takie rzeczy szkodzą sportowej rywalizacji i nie możemy przejść obok tego obojętnie, dopóki tego nie podkreślimy" - apeluje Harry Williams.

Znamy kadrę polskich skoczków na zawody Pucharu Świata w Zakopanem!

Brytyjskie media określają to mianem skandalu. Wielu ekspertów skrytykowało promotora tej gali, który dopuścił Wooda do walki. Jak podaje "Lad Bible", Evolution of Combat żałowało później swojej decyzji. Głos w sprawie zabrał sam Craig Wood. - Powiem wam coś, jestem w dużo lepszej formie niż wyglądam - cytuje 21-latka dziennik "Mirror".