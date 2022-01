Materla poznał rywala na KSW 66. Musi uważać, bo "Assasin" uwielbia nokautować

W KSW Michał Materla stoczył 25 walk, z których wygrał aż 19. Pierwsze trzy stoczył już na gali KSW 6 w 2006 roku, zwyciężając w całym turnieju w wadze średniej. Przez długi czas był mistrzem, a pas stracił w 2015 roku po porażce ze swoim kolegą, Mamedem Chalidowem. Ostatnia walka Materlii dla KSW miała miejsce w listopadzie 2020 roku, gdy przegrał z Roberto Soldiciem przez TKO. Następnie zawodnik ze Szczecina spróbował swoich sił na gali EFM Show, gdzie pokonał Moise'a Rimbona. Już od kilku tygodni było wiadome, że Materla wraca do KSW, ale dopiero w 2022 roku dowiedzieliśmy się, kto został jego rywalem.

Radcliffe rywalem Materlii

Jason Radcliffe (17-8, 11 KO, 4 Sub) ma na koncie dwa zwycięskie boje w KSW. Anglik jamajskiego pochodzenia zaczął przygodę z polską organizacją od wypunktowania Antoniego Chmielewskiego na KSW 50, a ostatnio brutalnie pobił Alberta Odzimkowskiego na KSW 64. "The Assassin" w karierze toczył boje m.in. na galach Bellator MMA, Cage Warriors, a także Indyjskiej organizacji Super Fight League. Zawodnik z Londynu jest niezwykle niebezpieczny od pierwszych sekund pojedynku, czego dowodem może być aż 13 starć zakończonych w pierwszej rundzie.

Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (23-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Borys Mańkowski (22-8-1, 3 KO, 8 Sub)

Walka o pas kategorii półciężkiej | KSW Light Heavyweight Championship Bout

93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (18-4, 3 KO, 14 Sub) vs Ibragim Chuzhigaev (15-5, 8 KO, 2 Sub)

Pozostałe walki: