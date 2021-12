Zadyma przed galą Prime MMA! Jaś Kapela niespodziewanie zaatakował. Szybki strzał

Kiedyś walki freakowe były jedynie urozmaiceniem gal KSW. Dziś czołowa europejska federacja MMA prawie już nie stosuje tego zabiegu, ale walki celebrytów zyskały na popularności. Powstało już bardzo dużo freakowych federacji: FAME MMA, MMA VIP, High Leauge, Elite Fighters, Hype MMA, a we wtorek poznaliśmy kolejną - Prime MMA. Właścicielem nowej organizacji jest Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który do tej pory był twarzą FAME MMA. Już 19 lutego w łódzkiej Atlas Arenie dojdzie do starcia Jasia Kapeli i Ziemowita Kossakowskiego. Dziennikarze stanęli już twarzą w twarz i doszło do sprzeczki. Kapela posypał brokatem przeciwnika, a ten odpłacił się nieporadnym liściem w twarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażające sceny. Lekarze pokazują zmiany w czaszce Mameda Chalidowa. "Cała szczęka jest odłamana"

Don Kasjo rusza z nową federacją! Hitowe freak fighty na pierwszej gali Prime MMA

Kapela ma 37 lat i jest lewicowym aktywistą, który ma na swoim koncie kilka książek oraz tomików poezji. Dużą popularność zyskał dzięki udziałowi w programie "Hejt Park". I teraz chce ją spieniężyć. O jego debiucie w MMA pisano już kilka miesięcy temu. Z kolei Ziemowit Kossakowski to prawicowy dziennikarz "Życia Stolicy", który w przeszłości był związany z TVP Info.

Kossakowski zapowiada, że znokautuje rywala ciosem z prawej ręki na szczękę. Warto dodać, że prawicowy dziennikarz waży 70 kg, czyli o 8 więcej niż Kapela.

Absolutne szaleństwo na gali boksu! Walki zmierzają w absurdalnym kierunku [WIDEO]

Podczas gali zobaczymy też starcie "Lorda Kruszwila" i "Kamerzysty". To będzie walka wieczoru pierwszej gali Prime MMA.

Karta walk Prime MMA