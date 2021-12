Z KSW prosto do UFC?! "Zszokuje świat. Jego siła jest anormalna"

Weteran światowych organizacji - w tym tej największej - Gleison Tibau (36-15) miał niedawno okazję porozmawiać z portalem Sherdog.com, gdzie w samych superlatywach wypowiedział się o aktualnym posiadaczu dwóch pasów KSW, Roberto Soldiciu (20-3). Jak uważa - jego siła przewyższa nad innymi zawodnikami, w tym tymi z samej czołówki amerykańskiego giganta.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażający sceny. Lekarze pokazują zmiany w czaszce Mameda Chalidowa. "Cała szczęka jest odłamana"

- Jego siła nie jest normalna. Jedynym zawodnikiem, z którym miałem do czynienia z podobną siłą, był Chabib Nurmagomiedow, ale on wykorzystywał ją do zapasów, czy rzutów. W przypadku Roberto mówimy o sile ciosu. Trenowałem już z Colbym Covingtonem, Robbiem Lawlerem i wieloma innymi, czołowymi zawodnikami UFC, ale nigdy czegoś takiego nie czułem. Za każdym razem, kiedy z nim ćwiczę, potrzebuję dwóch dni na odnowę - powiedział Tibau.

To już koniec! Polski klub ogłosił upadłość. Nie zagra w rundzie wiosennej

Według Brazylijczyka, w kontrakcie "Robocopa" z KSW został jeszcze tylko jeden pojedynek, po którym - w przypadku, gdy nie otrzyma jakieś bardzo interesującej propozycji - powinien przejść do globalnego potentata.

- Soldić ma jeszcze jedną walkę w KSW i jeśli KSW nie złoży świetnej propozycji przedłużenia kontraktu, to musi przejść do UFC - powiedział Tibau.

"Jego siła jest anormalna"

Mamed Chalidow (35-8-2) niedawno boleśnie przekonał się o tym, jak kończą się wymiany stójkowe z reprezentantem Chorwacji. Po jednym z jego ciosów upadł na matę i przez długi okres nie był w stanie dojść do siebie. Co jednak jeszcze gorsze – wymagana była operacja, bowiem doświadczył on licznych pęknięć twarzoczaszki. Tibau jest pewny, iż w taki sam sposób skończy każdy, kto spróbuje z nim tak zawalczyć.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Powiedziałem mu, że stosunkowo niewiele osób ogląda KSW w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli przejdziesz do UFC, to zszokujesz świat. Jakikolwiek człowiek, który wda się z tobą w wymianę stójkową, upadnie. Jego siła jest anormalna - stwierdził.

Upadek włoskiego klubu po 75 latach istnienia. Sąd zdecydował o przyszłości

Na ten moment oczywiście nie wiadomo, kto będzie kolejnym oponentem Soldicia pod sztandarem KSW. Dywizje, w których dzierży pasy, są jednak dość dobrze obsadzone, więc z pewnością uda się doprowadzić do jakiegoś interesującego dla fanów zestawienia. Po walce z Chalidowem Chorwat wyraził gotowość do walki z Tomaszem Narkunem, czyli mistrzem wagi półciężkiej.

O sportach walki przeczytasz więcej na portalu Inthecage.pl.