To brzmi jak wyrok. Tak wygląda czaszka Chalidowa. "Ma inną pasję"

Mamed Chalidow przegrał z Roberto Soldiciem w walce wieczoru na gali KSW 65 po nokaucie w drugiej rundzie. Chorwat został nowym mistrzem wagi średniej i wyzwał do walki Tomasza Narkuna, obecnego mistrza wagi półciężkiej. Mamed Chalidow leżał na macie przez 10 minut. "Polała się krew. Na sali zrobiło się cicho. Soldić nie cieszył się z wygranej z szacunku dla rywala" - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Mamed Chalidow jest po operacji. Pojawiło się zdjęcie RTG twarzoczaszki. Czy to koniec kariery?

Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl opublikował na Twitterze zdjęcie RTG twarzoczaszki, na którym można było zobaczyć twarz Mameda Chalidowa przed i po operacji. "Po lewej: Mamed przed operacją. Po prawej: Mamed już z tytanową płytką pod okiem" - napisał Partum. "Cios Soldicia? Potwornie mocny. To była taka siła, jakby Mameda kopnął koń" - stwierdził doktor Michał Michalik z Centrum Medycznego MML w Warszawie.

Mamed Chalidow trafił we wtorek 21 grudnia na stół operacyjny w MML-u. Wcześniej Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW w rozmowie ze Sport.pl potwierdził, że Chalidow przejdzie kilka drobnych zabiegów. "Chodzi o zapadnięty oczodół oraz złamany nos" - przekazał Kawulski. Z kolei doktor Michał Michalik przekazał, że operacja potrwa około pięć-sześć godzin. "Wchodzimy z zespołem operującym od strony nosa, zatok, ale też struktur kostnych. Mamed będzie jeszcze ładniejszy. To na pewno" - stwierdził.

Co dalej z przyszłością Mameda Chalidowa w sportach walki? Czy to koniec kariery? "Doktor nie powiedział tego wprost, ale zasugerował, że Mamed ma także inną pasję - wędkarstwo. I że to fajny sposób spędzania czasu. Ale wszystko zależy od Mameda" - przekazał Antoni Partum. Dla Chalidowa była to dopiero druga porażka w karierze przez nokaut. Poprzednią zanotował w debiucie... 16 lat temu.