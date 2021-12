Medialna rewolucja w KSW. Szef Viaplay apeluje do kibiców: Nie bójcie się

Mamed Chalidow i Mariusz Pudzianowski, którzy są na ostatniej prostej swych karier, to wciąż największe gwiazdy KSW. I choć nikt z polskiej federacji tego na głos nie mówił, to była lekka obawa czy przed ich odejściem, KSW zdoła wykreować nową gwiazdę. Zawodnika, który łączyłby świetne wyniki, rozpoznawalność, ciekawą historię i medialność. Taką postacią wydaje się być Roberto Soldić, który w sobotę stał się podwójnym mistrzem KSW, a ma apetyt na trzeci pas.

- Przez lata marzyłem, by w procesie internacjonalizacji federacji KSW doszło do sytuacji, gdy Polacy będą walczyć o pasy z zawodnikami z całego świata. I tak się dzieje. To jest dowód na to, że jesteśmy międzynarodowym produktem - uważa Maciej Kawulski, współwłaściciel federacji. Pomagać w kreowaniu nowych gwiazd ma platforma Viaplay. Dzięki nowej współpracy KSW ma podbić kolejne rynki. O współpracy między KSW a Viaplay opowiada nam Rune Knudsen, szef skandynawskiej platformy.

