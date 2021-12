Są wyniki badań Mameda Chalidowa. Nieoficjalne. KSW ma wydać oświadczenie

"Roberto "RoboCop" Soldić (20-3) się nie zatrzymuje! Chorwat o stalowych pięściach brutalnie znokautował Mameda Chalidowa i został nowym królem KSW, ale szału radości nie było. Zamiast ekstazy była przerażająca cisza. Cała hala w Gliwicach zamarła. Kibice zastanawiali się, czy Mamed w ogóle się przebudzi" - pisał dziennikarz Sport.pl, Antoni Partum po walce wieczoru na gali KSW 65.

15-lat młodszy od Mameda Chorwat, był w oczach bukmacherów faworytem starcia w Gliwicach. W sześciu poprzednich walkach pewnie wygrywał z mocnymi rywalami, w pięciu przypadkach przed czasem. I na sobotniej gali KSW kolejny raz nie zawiódł. Wygrał pas mistrzowski w kategorii średniej, nokautując legendę polskiej sceny MMA, Mameda Chalidowa, który po walce trafił do szpitala.

Najpierw informacje o jego stanie zdrowia przekazał współwłaściciel KSW, Martin Lewandowski na łamach portalu WP Sportowefakty. - Będzie miał tomografię. Są różne warianty, co mogło się wydarzyć. Ciężko mi tutaj tworzyć jakieś historie. Poczekajmy i myślę, że w przeciągu godziny, dwóch będziemy wszystko wiedzieli - powiedział Lewandowski.

I dodał: - Właśnie przed chwilą skończyłem rozmowę z naszym czołowym tutaj medykiem. I prosiłem go, aby na bieżąco mnie informował, co się tam dzieje. Mamed w trybie pilnym pojechał do szpitala, w trybie pilnym będzie przyjmowany.

Teraz najnowsze wieści podał portal sport.onet.pl. "Jak udało nam się dowiedzieć, badanie tomografem u Mameda Chalidowa wyszło dobrze. W gorszym stanie są jednak kości jego twarzy, które zostały uszkodzone - najprawdopodobniej po kończących ciosach młotkowych Soldicia. Maciej Kawulski jest w kontakcie z lekarzami, a KSW ma wkrótce poinformować o stanie zdrowia Chalidowa" - czytamy na łamach serwisu.

