Efektowne poddanie na KSW 65. "Co za szalona walka!" [WIDEO]

Walka Damiana Piwowarczyka z Markiem Doussisem otwierała kartę główną gali KSW 65. Piwowarczyk zadebiutował w KSW 63, natomiast dla jego rywala walka Gliwicach miała być pierwszą w tej federacji. Niemiec o greckich korzeniach mógł pochwalić się do tej walki rekordem 7-0, a wszystkie pojedynki zakończył przed czasem.

Taki plan Doussis miał również na walkę z Piwowarczykiem. Niemiec zaczął agresywnie i dwa razy rzucił Polakiem o matę. Polak dobrze się jednak obronił, przechodząc do klinczu. Potem Piwowarczyk okładał korpus rywala kolejnymi ciosami i udało mu się nawet posłać go na deski, ale Doussis dotrwał jakoś do końca pierwszej rundy. Był jednak poobijany i zmęczony.

Świetna walka Piwowarczyka. Efektowne poddanie

W drugiej rundzie Piwowarczyk znowu trafił Niemca, tym razem kolanem, ale Doussis się nie przewrócił. Polak zaczął więc szukać okazji do poddania. Najpierw próbował dusić przeciwnika, ale ten nadal nie odklepywał. Jednak chwilę potem Niemiec nie miał już wyboru – Piwowarczyk udanie założył mu dźwignię na łokieć i Doussis miał dosyć. "Co za szalona walka!" - czytamy na Twitterze federacji. To była piąta wygrana walka Piwowarczyka w zawodowej karierze. Polak celuje w mistrzowski pas w wadze półciężkiej.

65. gala KSW trwa. Walką wieczoru będzie długo wyczekiwany pojedynek Mameda Chalidowa z Roberto Soldiciem. Dla Polaka będzie to powrót do klatki KSW po ponad rocznej przerwie. Ostatni pojedynek stoczył bowiem 10 października 2020 roku na gali KSW 55 w łódzkiej Atlas Arenie. Pokonał wtedy w rewanżowym pojedynku Brytyjczyka Scotta Askhama przez KO już w pierwszej rundzie. Soldić natomiast ostatni raz był widziany w klatce we wrześniu na gali KSW 63. Chorwat pokonał wtedy przez TKO Czecha Patrika Kincla i obronił swój pas mistrzowski w wadze półciężkiej.

W co-main evencie gali zobaczymy natomiast pojedynek o pas mistrzowski KSW w wadze piórkowej. Powalczą o niego Salhadine Parnasse z Danielem Torresem, który miał bronić tytułu, ale nie zmieścił się w limicie wagowym. Oznacza to, że nawet w przypadku wygranej Austriak go nie odzyska. Jeśli jednak pojedynek wygra Salhadine Parnasse, zostanie nowym mistrzem KSW.