Kolejny krok Gamrota w kierunku pasa UFC. Gdzie i kiedy oglądać pojedynek z Diego Ferreirą? [TRANSMISJA]

Poprzednia gala UFC Vegas 44 odbyła się 5 grudnia. W walce wieczoru Jose Aldo pokonał jednogłośną decyzją sędziów Roba Fonta. W ten sam sposób walkę z Mickey'em Gallem wygrał Alex Morono. Pozostałe cztery walki kończyły się przed czasem, a zwycięzcami byli Rafael Fiziev, Jamahal Hill, Clay Guida i Chris Curtis.

Już w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się gala UFC Vegas 45. Tym razem w walce wieczoru zobaczymy niezwykle ciekawy pojedynek w wadze ciężkiej Derricka Lewisa z Chrisem Daukausem.

Dla polskich kibiców najważniejsze starcie tej nocy odbędzie się nieco wcześniej. Wtedy to w oktagonie zobaczymy byłego mistrza KSW Mateusza Gamrota, dla którego będzie to już czwarty pojedynek w UFC. Przeciwnikiem Polaka będzie natomiast zdecydowanie bardziej doświadczony jeżeli chodzi o pojedynki w najpopularniejszej federacji na świecie Brazylijczyk Diego Ferreira. Dla 36-latka będzie to już 12 taki pojedynek.

W tej walce ciężko wskazać wyraźnego faworyta. Za Brazylijczykiem przemawia przede wszystkim o wiele większe doświadczenie. Gamrot natomiast jest niezwykle zmotywowany, aby osiągnąć swój główny cel na ten moment, czyli walkę mistrzowską. We wszystkich trzech dotychczasowych pojedynkach w UFC Polak pokazał się z bardzo dobrej strony i zrobił ogromne wrażenie w Stanach Zjednoczonych.

Gdzie i kiedy oglądać pojedynek Mateusza Gamrota z Diego Ferreirą?

Gala UFC Vegas 45 odbędzie się w nocy z soboty (18.12) na niedzielę (19.12). Transmisja karty głównej będzie dostępna w Polsacie Sport oraz w aplikacji Polsat Box Go. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 01:00. Walka Mateusza Gamrota z Diego Ferreirą powinna się rozpocząć około godziny 01:30.