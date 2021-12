Już dziś gala KSW 65. Mamed Chalidow kontra Roberto Soldić w walce wieczoru [KARTA WALK]

Poprzednia gala KSW 64 odbyła się 23 października w łódzkiej Atlas Arenie. W walce wieczoru Sebastian Przybysz pokonał Bruno Augusto dos Santosa i obronił swój pas mistrzowski KSW w wadze koguciej. W co-main evencie natomiast obejrzeliśmy kolejne zwycięstwo Mariusza Pudzianowskiego, który znokautował Sergine Ousmane Dię "Bombardiera".

Długo wyczekiwany pojedynek w walce wieczoru KSW 65. Problemy Daniela Torresa

Kolejna, 65. już gala Konfrontacji Sztuk Walki odbędzie się już w piątek 18 grudnia w Gliwicach. W walce wieczoru dojdzie do długo wyczekiwane pojedynku prawdziwej legendy federacji Mameda Chalidowa z dzierżącym pas mistrzowski w wadze średniej Roberto Soldiciem. Dla Polaka będzie to powrót do klatki KSW po ponad rocznej przerwie.

Ostatni pojedynek stoczył bowiem 10 października 2020 roku na gali KSW 55 w łódzkiej Atlas Arenie. Pokonał wtedy w rewanżowym pojedynku Brytyjczyka Scotta Askhama przez KO już w pierwszej rundzie. Soldić natomiast ostatni raz był widziany w klatce we wrześniu na gali KSW 63. Chorwat pokonał wtedy przez TKO Czecha Patrika Kincla i obronił swój pas mistrzowski w wadze półciężkiej.

W co-main evencie gali zobaczymy natomiast pojedynek o pas mistrzowski KSW w wadze piórkowej. Powalczą o niego Salhadine Parnasse z Danielem Torresem, który miał bronić tytułu, ale nie zmieścił się w limicie wagowym. Oznacza to, że nawet w przypadku wygranej Austriak go nie odzyska. Jeśli jednak pojedynek wygra Salhadine Parnasse, zostanie nowym mistrzem KSW.

Karta walk KSW 65

Walka wieczoru:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi średniej: (83,9 kg): Mamed Chalidow (35-7-2, 15 KO, 16 Sub) vs Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 Sub)

Co-Main Event:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi piórkowej: (65,8 kg): Daniel Torres (12-4, 6 KO, 1 Sub) vs Salhadine Parnasse (15-1-1, 2 KO, 5 Sub)

Pozostałe walki: