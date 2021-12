KSW 65 już dziś! Uwaga na transmisję. Gdzie i kiedy oglądać walkę Chalidow - Soldić? [STREAM]

Najbliższa gala KSW 65 będzie wyjątkowa dla fanów sportów walki, ponieważ będzie ona dostępna wyłącznie w sieci. Po 17 latach federacja zakończyła współpracę z Polsatem i doszła do porozumienia z serwisem streamingowym Viaplay. Kolejne gale KSW będą dostępne wyłącznie w internecie, a jak poinformował Maciej Kawulski oraz Martin Lewandowski, umowa między obiema stronami będzie obowiązywała przez najbliższe kilka lat.

KSW 65. Walki o dwa pasy mistrzowskie. Daniel Torres nie jest już mistrzem wagi piórkowej

Mamed Chalidow wraca do klatki po niemal roku przerwy. Po raz ostatni zawodnik pochodzenia czeczeńskiego walczył w październiku zeszłego roku na gali KSW 55, kiedy to wysokim kopnięciem i ciosami pięściami znokautował Scotta Askhama. "Teraz wszystko jest na moich barkach, aby wejść i formę wnieść do klatki. Wychodzę pewny swoich umiejętności i chce tę walkę wygrać, ale jak będzie, to tylko Bóg wie. Każdy z nas ma szanse, tym bardziej, że jest to bardzo niebezpieczny zawodnik" - mówił Chalidow w rozmowie z portalem inthecage.pl.

Do sporego zaskoczenia doszło przed piątkowym ważeniem, kiedy to KSW poinformowało, że Daniel Torres nie wypełnił wymaganego limitu wagowego. Tym samym Brazylijczyk stracił pas mistrzowski wagi piórkowej i nawet w przypadku wygranej w najbliższym czasie Torres go nie odzyska. Jeśli jednak pojedynek wygra Salhadine Parnasse, zostanie nowym mistrzem KSW.

KSW 65 - Karta walk

Walka wieczoru:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi średniej: (83,9 kg): Mamed Chalidow (35-7-2, 15 KO, 16 Sub) vs Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 Sub)

Co-Main Event:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi piórkowej: (65,8 kg): Daniel Torres (12-4, 6 KO, 1 Sub) vs Salhadine Parnasse (15-1-1, 2 KO, 5 Sub)

Pozostałe walki:

(65,8 kg): Damian Stasiak (18-5, 8 KO, 3 Sub) vs Lom-Ali Eskjew (17-5, 8 KO, 2 Sub)

(70,3 kg): Roman Szymański (14-6, 2 KO, 3 Sub) vs Mateusz Legierski (7-0, 4 KO, 1 Sub)

(77,1 kg): Adam Niedźwiedź (8-4, 1 KO, 7 Sub) vs Ion Surdu (11-3, 8 KO, 1 Sub)

(93 kg): Damian Piwowarczyk (4-0, 1 KO, 2 Sub) vs Marc Doussis (7-0 1NC, 5 KO, 2 Sub)

(52,2 kg): Anita Bekus (4-2, 2 KO) vs Magdaléna Šormová (10-3, 2 KO, 5 Sub)

(65,8 kg): Patryk Likus (1-0) vs Luke Santarelli (2-0, 2 KO)

(61,2 kg): Szamad Erzanukajew (0-0) vs Bartosz Rewera (1-0, 1 KO)

KSW 65. Gdzie oglądać galę?

Gala KSW 65 będzie dostępna do obejrzenia wyłącznie w serwisie streamingowym Viaplay. Rozpoczęcie jest przewidziane na sobotę 18 grudnia i godzinę 19:00. Dostęp do gali kosztuje 34 złote, po wykupieniu miesięcznej subskrypcji. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.