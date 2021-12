KSW 65. Uwaga, rewolucyjna zmiana! Gdzie oglądać powrót Mameda Chalidowa? [STREAM ONLINE, KARTA WALK]

Gala KSW 65 przejdzie do historii. Po raz pierwszy w historii największa europejska organizacja walk MMA będzie transmitowana tylko i wyłącznie w sieci. Wszystko dlatego, że jej założyciele Martin Lewandowski oraz Maciej Kawulski podpisali wieloletnią umowę z platformą streamingową Viaplay. Wcześniej przez lata KSW było pokazywane w Polsacie.

KSW 65. Wielki powrót Mameda Chalidowa

Głównym wydarzeniem sobotniej gali będzie powrót Mameda Chalidowa, który stanie w oktagonie naprzeciw Roberto Soldicia w walce o mistrzowski pas wagi średniej. Po raz ostatni Chalidow walczył ponad rok temu, kiedy to w Łodzi pokonał Scotta Askhama. Roberto Soldić miał natomiast trzymiesięczną przerwę. W Warszawie wygrał z Patrikiem Kinclem.

- Teraz wszystko jest na moich barkach, aby wejść i formę wnieść do klatki. [...] Wychodzę pewny swoich umiejętności i chce tę walkę wygrać, ale jak będzie, to tylko Bóg wie. Każdy z nas ma szanse, tym bardziej że jest to bardzo niebezpieczny zawodnik - powiedział Mamed Chalidow przed walką.

KSW 65 - Karta walk

Walka wieczoru:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi średniej: (83,9 kg): Mamed Chalidow (35-7-2, 15 KO, 16 Sub) vs Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 Sub)

Co-Main Event:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi piórkowej: (65,8 kg): Daniel Torres (12-4, 6 KO, 1 Sub) vs Salhadine Parnasse (15-1-1, 2 KO, 5 Sub)

Pozostałe walki:

(65,8 kg): Damian Stasiak (18-5, 8 KO, 3 Sub) vs Lom-Ali Eskjew (17-5, 8 KO, 2 Sub)

(70,3 kg): Roman Szymański (14-6, 2 KO, 3 Sub) vs Mateusz Legierski (7-0, 4 KO, 1 Sub)

(77,1 kg): Adam Niedźwiedź (8-4, 1 KO, 7 Sub) vs Ion Surdu (11-3, 8 KO, 1 Sub)

(93 kg): Damian Piwowarczyk (4-0, 1 KO, 2 Sub) vs Marc Doussis (7-0 1NC, 5 KO, 2 Sub)

(52,2 kg): Anita Bekus (4-2, 2 KO) vs Magdaléna Šormová (10-3, 2 KO, 5 Sub)

(65,8 kg): Patryk Likus (1-0) vs Luke Santarelli (2-0, 2 KO)

(61,2 kg): Szamad Erzanukajew (0-0) vs Bartosz Rewera (1-0, 1 KO)

KSW 65. O której i gdzie oglądać galę? [Stream online]

Gala KSW 65 odbędzie się 18 grudnia 2021 roku w Gliwicach o godzinie 19:00. Wydarzenie będzie transmitowane jedynie na platformie streamingowej Viaplay. Taka sytuacja będzie miała miejsce pierwszy raz w historii, gdyż wcześniej KSW było przez lata związane z Polsatem. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.