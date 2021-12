Sensacyjne informacje ws. "Don Kasjo"! I to nie żart. "Rzeczywiście"

- Jeżeli miałbym teraz kogokolwiek ochotę zatrudniać, to rzeczywiście "Don Kasjo", no bo jest zwycięzcą tego pojedynku (z Wrzoskiem). [...] Ale nie, nie prowadzimy żadnych rozmów - to mogę potwierdzić - powiedział na łamach "Super Expressu" Martin Lewandowski o możliwości przejścia Kasjusza Życińskiego z Fame MMA do KSW.

3 screen, famemma.tv Otwórz galerię Na Gazeta.pl