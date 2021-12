Rewolucja w KSW już teraz! Gdzie oglądać Chalidow - Soldić? Łatwo przegapić

To jedno ze starć, które przyciąga tłumy do Gliwice Arena. Walkę Mameda Chalidowa z Roberto Soldiciem potwierdzono już przed dwoma miesiącami, jednak nikt nie wiedział, kiedy dokładnie dojdzie do starcia dwóch weteranów. Dopiero na gali KSW 64 poinformowano, że emocjonujące starcie będzie miało miejsce na następnym wydarzeniu, które odbędzie się w sobotę, 18 grudnia.

KSW 65. Dwie walki o pas na jednej gali

W trakcie gali KSW 65 odbędzie się dziesięć walk. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla kibiców jedną dodatkową walkę, a wśród wspomnianej "dziesiątki" aż dwie będą się toczyły o pas mistrzowski. Zanim dojdzie do walki wieczoru, w oktagonie zmierzą się aktualny mistrz Daniel Torres i Francuz Salahdine Parnasse.

Mamed Chalidow natomiast wraca do klatki po ponad rocznej przerwie. Ostatni pojedynek 41-latek stoczył w październiku zeszłego roku, gdy w Łodzi pokonał Scotta Askhama. Roberto Soldić za to miał trzymiesięczną przerwę. W Warszawie wygrał z Patrikiem Kinclem.

KSW 65 - Karta walk

Walka wieczoru:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi średniej: (83,9 kg): Mamed Chalidow (35-7-2, 15 KO, 16 Sub) vs Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 Sub)

Co-Main Event:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi piórkowej: (65,8 kg): Daniel Torres (12-4, 6 KO, 1 Sub) vs Salhadine Parnasse (15-1-1, 2 KO, 5 Sub)

Pozostałe walki:

(65,8 kg): Damian Stasiak (18-5, 8 KO, 3 Sub) vs Lom-Ali Eskjew (17-5, 8 KO, 2 Sub)

(70,3 kg): Roman Szymański (14-6, 2 KO, 3 Sub) vs Mateusz Legierski (7-0, 4 KO, 1 Sub)

(77,1 kg): Adam Niedźwiedź (8-4, 1 KO, 7 Sub) vs Ion Surdu (11-3, 8 KO, 1 Sub)

(93 kg): Damian Piwowarczyk (4-0, 1 KO, 2 Sub) vs Marc Doussis (7-0 1NC, 5 KO, 2 Sub)

(52,2 kg): Anita Bekus (4-2, 2 KO) vs Magdaléna Šormová (10-3, 2 KO, 5 Sub)

(65,8 kg): Patryk Likus (1-0) vs Luke Santarelli (2-0, 2 KO)

(61,2 kg): Szamad Erzanukajew (0-0) vs Bartosz Rewera (1-0, 1 KO)

KSW 65. Kiedy i gdzie oglądać wydarzenie?

Gala KSW 65 odbędzie się 18 grudnia 2021 roku w Gliwicach o godzinie 19:00. Wydarzenie będzie transmitowane jedynie na platformie streamingowej Viaplay. Taka sytuacja będzie miała miejsce pierwszy raz w historii, gdyż wcześniej KSW było przez lata związane z Polsatem. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.