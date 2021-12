Brutalny nokaut w UFC, a to nie koniec. Szalona radość [WIDEO]

Tai Tuivasa (14-3) i Augusto Sakaia (15-4-1) dali świetną walkę podczas gali UFC 269 w Las Vegas. Już w pierwszej rundzie kibice oglądali otwartą wojnę, ale w drugim starciu Tuivas zepchnął rywala do siatki. Najpierw ustawił go sobie świetnymi ciosami kolanami, a następnie zasypał go serią ciosów. Sakaia bezwładnie upadł na matę, a sędzia przerwał walkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl LIVE - zapowiedź nowego programu Sport.pl i Gazeta.pl

Tym samym dla Australijczyka była to czwarta wygrana z rzędu pod sztandarem UFC. A po wygranej walce Tuivasa wlał sobie piwo do buta, a następnie je wypił.

W walce wieczoru grali UFC 269 Charles Oliveira (32-8) obronił pas wagi lekkiej! Brazylijczyk udusił Dustina Poiriera, pogromcę Conora McGregora.

Potężny sierp, który zwala z nóg! Za ten cios wygrał 100 tysięcy złotych [WIDEO]

Walka wieczoru:

155 lb: Charles Oliveira pok. Dustina Poiriera przez poddanie (stojące duszenie zza pleców) w 3. rundzie, 1:02

Karta główna:

135 lb: Julianna Pena pok. Amandę Nunes przez poddanie (duszenie zza pleców) w 2. rundzie, 3:26

170 lb: Geoff Neal pok. Santiago Ponzinibbio przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 30-27, 28-29)

125 lb: Kai Kara-France pok. Cody’ego Garbrandta przez KO w 1. rundzie, 3:21

135 lb: Sean O’Malley pok. Rauliana Paivę przez TKO (kumulacja ciosów) w 1. rundzie, 4:42

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: