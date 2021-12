Pogromca McGregora uduszony! Epicka walka wieczoru w UFC [WIDEO]

W walce wieczoru gali UFC 269 Charles Oliveira (32-8) mierzył się z Dustinem Poirierem (28-7). W pierwszej rundzie lepiej sprawował się Amerykanin, który kilka razy posłał Brazylijczyka na deski. W drugim starciu Oliveira szybko sprowadził rywala do parteru, gdzie rozdawał karty. Poirier został uduszony zza pleców w trzeciej rundzie.

Tym samym 32-letni Brazylijczyk obronił pas wagi lekkiej. I choć Poirier to pogromca Conora McGregora (dwa razy go pokonał), to właśnie Irlandczyk (22-6) być może zostanie nowym przeciwnikiem Oliveiry. Choć ze sportowego punktu widzenia McGregor nie zasłużyłby na taką walkę, bo przegrał aż trzy z ostatnich czterech walk, to być może przesądzą o tym kwestie marketingowe. Irlandczyk wciąż jest groźnym zawodnikiem a przede wszystkim najbardziej rozpoznawalnym.

Brazylijczyk nie obawiałby się raczej tego starcia. - McGregor jest bardzo twardy. Wszystkie walki zaczynają się w stójce, więc musiałbym popracować nad swoimi uderzeniami, ale już Chad Mendes pokazał, jak radzić sobie z Conorem w parterze. Mam czołowe brazylijskie jiu-jitsu w UFC. To trochę tak jakby czarny pas mierzył się z białym. Będę znacznie lepszy w tym elemencie. Zawsze chcę się mierzyć z najlepszymi, więc jestem pewien, że w końcu dojdzie do tej walki - mówił w przeszłości Brazylijczyk, który po raz pierwszy obronił tytuł mistrzowski.

Walka wieczoru:

155 lb: Charles Oliveira pok. Dustina Poiriera przez poddanie (stojące duszenie zza pleców) w 3. rundzie, 1:02

Karta główna:

135 lb: Julianna Pena pok. Amandę Nunes przez poddanie (duszenie zza pleców) w 2. rundzie, 3:26

170 lb: Geoff Neal pok. Santiago Ponzinibbio przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 30-27, 28-29)

125 lb: Kai Kara-France pok. Cody’ego Garbrandta przez KO w 1. rundzie, 3:21

135 lb: Sean O’Malley pok. Rauliana Paivę przez TKO (kumulacja ciosów) w 1. rundzie, 4:42

