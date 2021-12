Oficjalnie! Jan Błachowicz poznał kolejnego rywala w UFC. "Nowy rozdział"

O walce Polaka z Austriakiem mówi się już od kilku tygodni, teraz została ona potwierdzona. Dla Jana Błachowicza będzie to powrót po porażce z Gloverem Teixeirą. Pod koniec października na gali w Abu Zabi 42-letni Brazylijczyk odebrał mu pas wagi półciężkiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Błachowicz o porażce z Teixeirą: Zrobiło mi się ciemno przed oczami i klepałem

Błachowicz wraca do klatki. "Zaczynam nowy rozdział"

Walka z Aleksandarem Rakiciem została potwierdzona przez samego Jana Błachowicza w mediach społecznościowych. "Zaczynam nowy rozdział mojej historii. Mogę zagwarantować, że będzie długi i interesujący" - napisał polski zawodnik na Twitterze.

Sylwia Juśkiewicz przeżyła piekło, ale sunie na szczyt. "Mega, mega talent"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Pojedynek z udziałem Błachowicza odbędzie się na gali UFC Fight Night w Nationwide Arena w amerykańskim Columbus. Gala ta została zaplanowana na sobotę 26 marca 2022 roku.

Devin Clark, Jimi Manuwa, Anthony Smith i Thiago Santos to rywale, którzy ostatnio polegli z Rakiciem. W jego ostatnich 13 walkach pokonał Austriaka jedynie Volkan Oezdemir. Rakić aż dziewięć razy wygrał przez KO lub TKO. Jego bilans w UFC to siedem walk - sześć wygranych i jedna porażka, właśnie z Oezdemirem.

Starcie z Błachowiczem? To byłaby walka, w której trudno byłoby wskazać faworyta. Pewni moglibyśmy być tylko tego, że byłby to widowiskowy pojedynek, bo obaj lubią ofensywny styl. 29-letni Aleksandar Rakić jest sklasyfikowanym na trzecim miejscu rankingu UFC. Dla Błachowicza zwycięstwo z Rakiciem sprawiłoby najprawdopodobniej, że Polak otrzymałby szansę walki będącej eliminatorem do starcia o pas.

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: