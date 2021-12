Czy to Superman?! Szalony atak i piękny nokaut! Wow! [WIDEO[

W walce wieczoru gali EFC pasa kategorii lekkiej bronił Mehdi Dakaev (14-2). Wyzwanie rzucił mu Makkasharip Zayunkov (11-4), ale on nie będzie dobrze wspominał tej nocy. Dakaev wyprowadził serię ciosów, a Zayunkov był schowany za podwójną gardą. I choć dość szczelnie zakrywał twarz, to stracił równowagę na nogach. Dakaev zdecydował się na bardzo oryginalną technikę i doskoczył do przeciwnika z wyciągniętą pięścią. No i trafił, nokautując rywala. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy:

Tym samym 26-letni Czeczen odniósł siódme zwycięstwo z rzędu, a zarazem obronił pas po raz pierwszy. Ale co najlepsze: to nie był jedyny efektowny nokaut na tej gali. Wcześniej cudownym ciosem popisał się Gamzat Chiramagomiedow (10-1), który posłał na deski Giuliano del Vignę (5-1).

