Marcin Najman zdradził, z kim się teraz zmierzy. Rywal ma... 60 lat!

Jeśli interesujesz się polską historią polskiej mafii, to powinieneś go znać. "Misiek z Nadarzyna" w latach 90. był znanym gangsterem. Miał własną dyskotekę w Nadarzynie, ale robił interesy też na słynnym bazarze Różyckiego na warszawskiej Pradze. Urodzony w 1961 roku Mirosław Dąbrowski zadebiutuje wklatce na gali MMA VIP 4. Będzie rywalem Marcina Najmana.

- Kontrakt podpisany. To barwna postać przełomu lat 90. i dwutysięcznych. Były takie czasy, że była mafia Pruszkowska, mafia z Wołowina a pomiędzy nimi jednoosobowa armia - Misiek z Nadarzyna. Ale Misiu pamiętaj, że teraz nie możesz ze sobą zabrać bejsbola czy sprzętu. Tylko nogi, ręce i to co się ma w głowie, czyli pomysł. Dlatego pomogę ci i powiem, jak zacznę walkę - zdradził Marcin Najman i pokazał akcję na worku.

42-letni Najman stoczył 10 walk, z czego przegrał sześć. Obaj zawodnicy już podpisali kontrakt na walkę i nawet udzielili wspólnego wywiadu. Najman, jak zwykle, jest przekonany o swojej wygranej. Z kolei Misiek z Nadarzyna przekonuje, że jest "sztywny" i łatwo się nie podda.

