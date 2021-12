"Kłopoty, kłopoty, Najmana! Ależ awantura!". 44 sekundy zmieniły świat sportu [WIDEO]

"Będą decydowały pięści, będą decydowały nogi, będą decydowały uderzenia, kopnięcia" - zapowiadał starcie komentator Andrzej Janisz. A po chwili współkomentujący Łukasz "Juras" Jurkowski już krzyczał: "Kłopoty, kłopoty, Najmana! Ależ awantura!"

REKLAMA

Zobacz wideo Błachowicz o porażce z Teixeirą: Zrobiło mi się ciemno przed oczami i klepałem

Gwiazda FAME MMA wyzywa Mariusza Pudzianowskiego. "Bitka"

Właśnie mija 12 lat od walki byłego strongmana Mariusza Pudzianowskiego z podrzędnym pięściarzem-celebrytą Marcinem Najmanem. Walki, którą w szczytowym momencie oglądało w Polsacie ponad 6 milionów widzów. Walki, która potrwała tylko 44 sekundy, ale to wystarczyło, by zmienić oblicze polskiego MMA. Zobaczmy ją jeszcze raz:

To była walka, która zapoczątkowała erę freak fightów w polskim MMA. Ale kto by wtedy pomyślał, że 11-12 lat później do klatki wejdzie niskorosły z najpopularniejszym polskim youtuberem. Że zaczną wchodzić celebryci, raperzy, influencerzy. Osoby, które ze sportem mają niewiele wspólnego. A co słychać u obu bohaterów przełomowej walki dla losów polskiego MMA?

Najman wciąż zarabia na MMA

W MMA Najman przegrywał kolejno z: Pudzianowskim, Przemysławem Saletą (dwa razy), Robertem "Hardkorowym Koksem" Burneiką, Pawłem "Trybsonem" Trybałą, Piotrem "Bestią" Piechowiakiem i Szymonem "Taxim Złotówą" Wrzesińskim. Były pięściarz pokonał tylko: Bonusa BGC (0-4), Dariusza Kazmierczuka (2-9), Mihala Dobiasa (9-9) i Ryszarda Dąbrowskiego (1-1). I choć wielokrotnie kończył karierę, to nadal chce się bic. Tym razem zamierza walczyć z "Miśkiem z Nadarzyna". Byłym gangsterem, który ma 60 lat. Walka miałaby się odbyć na gali MMA-VIP, której twarzą jest Najman.

A co u Pudzianowskiego? - Wstaję 5:30. Wypiję kawkę albo szota kofeiny, chwilę pokrzątam się po domu i o 6:00 idę pobiegać. Wracam jakoś 6:30, myję się i na 7:00 do roboty. Mam normalną pracę. Pewnie gdybym skupił się tylko na sporcie, to bym osiągał lepsze wyniki - mówi Sport.pl Mariusz Pudzianowski.

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: