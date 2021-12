Potężny sierp, który zwala z nóg! Za ten cios wygrał 100 tysięcy złotych [WIDEO]

W walce wieczoru grali Gromda 7 zmierzyli się wygrani piątej i szóstej edycji turnieju, czyli Bartłomiej "Balboa" Domalik i Dawid "Maximus" Żółtaszek. Stawką pojedynku było sto tysięcy złotych. I choć "Maximus" miał przewagę warunków fizycznych, to w ringu nie potrafił z nich skorzystać. Dość szybko nadział się na potężny lewy sierp, po którym padł na deski, a sędzia przerwał walkę.

Z kolei do finału tradycyjnego turnieju awansowali "Hunter" oraz "Mario", który zastąpił niedopuszczonego do starcia "Łapę". I to właśnie Mariusz Kruczek sprawił niespodziankę i rozbił Daniela Więcławskiego w drugiej rundzie przez TKO.

Czym jest Gromda?

Zero walki w parterze, jedynie gołe pięści. A wszystko na niewielkim ringu, blisko o połowę mniejszym od tego bokserskiego, bo tylko 4x4 metry. I ostatnia, piąta runda bez limitu czasowego. Oraz ośmiu śmiałków (nie licząc walk pokazowych). Jednym słowem: Gromda. A więc pierwszy w Polsce turniej bokserski na gołe pięści. Zorganizowany przez Mateusza Borka i Mariusza Grabowskiego. Już po raz kolejny, bo w piątek odbyła się siódma gala tej federacji.

Gromda. Finał

Bartłomiej „BALBOA" Domalik pok. Dawida „MAXIMUSA" Żółtaszka przez poddanie narożnika, runda 2

Turniej

Ćwierćfinały

Piotr "ŁAPA" Łapuć pok. Artura "GOŁĘBIA" Gołembiewskiego przez KO, runda 1

Adam "PSYCHO" Lazar pok. Krystiana "KRYCHĘ" Cieślika przez TKO, runda 5

Daniel "HUNTER" Więcławski pok. Piotra "BZIKA" Dembińskiego przez TKO, runda 1

Bartłomiej "CHRUPAS" Chrubczyński pok. Mateusza "KOWALA" Kowalskiego przez TKO, runda 2

Półfinały

Piotr "ŁAPA" Łapuć pok. Adama "PSYCHO" Lazara przez TKO, runda 2

Daniel "HUNTER" Więcławski pok. Bartłomieja "CHRUPASA" Chrubczyńskiego przez TKO, runda 1

Piotr "ŁAPA" Łapuć nie został dopuszczony do finałowej walki z powodu odniesionych obrażeń. Jego miejsce w decydującym starciu zajął Mariusz "MARIO" Kruczek.

Finał

Mariusz "MARIO" Kruczek pok. Daniela "HUNTERA" Więcławskiego przez TKO, runda 2

Extra Fight