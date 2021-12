Czołowy polski pięściarz jasno i stanowczo o "Don Kasjo"

FAME MMA cieszy się rosnącą popularnością. Wciąż jednak pojawiają się kontrowersje dotyczące tego, czy gale freakfightów jak FAME MMA można traktować jako pełnoprawny sport. - To nie jest sport, tylko rozrywka. Jak to się pod sport podpisuje to też jestem troszeczkę zniesmaczony. Jeśli chodzi o rozrywkę? Ja wykupuję i oglądam - stwierdził czołowy polski pięściarz Maciej Sulęcki (29-2) w rozmowie z Ring Polska.

Czołowy polski pięściarz wypowiedział się także na temat jednej z twarzy FAME MMA Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. - Wszyscy go krytykują, a ja uważam, że poszedł w bardzo dobrym kierunku. Był dobrym bokserem, a więc zarabia pieniądze na tym, co lubi robić i jeszcze się dobrze sprzedaje. Charyzmatyczny, czasem robi z siebie przygłupa, ale potrafi to robić - zaznaczył.

Słowa Sulęckiego można w bardzo prosty sposób zweryfikować za pomocą rekordu walk Życińskiego. Od 2019 roku "Don Kasjo" stoczył siedem walk w federacji FAME, z których wygrał sześc. Przegrał jedynie z byłym zawodnikiem KSW Normanem Parke na FAME MMA 10. Początkowo walczył na zasadach MMA oraz kickboxing, ale od czterech walk pojedynkuje się tylko w boksie, który w przeszłości trenował. Sulęcki zwrócił także na to uwagę, dostrzegając, że mający w tym sporcie doświadczenie "Don Kasjo" znacznie przewyższa swoich rywali. - Zarabia łatwo pieniądze, coś tam boksuje i tych wszystkich ludzików deklasuje boksersko, bo tam nikt nie potrafi walczyć - podsumował go.

Podczas gali FAME MMA 12 Życiński wygrał dwie walki. Najpierw pokonał byłego mistrza KSW Marcina Wrzoska, a później zwyciężył z Michałem "Boxdelem" Baronem, który nie miał doświadczenia w boksie.